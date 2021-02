VVDN effectue une avancée majeure avec ses services de fabrication de produits électroniques pour les OEM et les entreprises de produits

Au cours de l'année dernière, le VVDN a développé son infrastructure de fabrication et augmenté sa main-d'œuvre. VVDN a inauguré son parc d'innovation mondial de 10 hectares, un centre d'outils mécaniques et de moulage supplémentaire et des lignes de fabrication de métaux légers qui s'ajoutent à son infrastructure existante et qui ont contribué à multiplier ses capacités de production et de fabrication en Inde. Ces extensions d'infrastructure, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement solide, ont aidé VVDN à créer un écosystème de fabrication de produits électroniques de bout en bout comprenant la TMS, l'assemblage de produits, la fabrication d'outils mécaniques, de moules et la certification. Cela permet à VVDN de proposer des coûts de conception plus faibles et des délais de commercialisation plus courts à ses clients et aux équipementiers en Inde et dans le monde. VVDN fabrique aujourd'hui une grande variété de produits tels que des RU 5G, des points d'accès Wi-Fi, des caméras IP, des appareils photo analogiques, des trackers (personnels/actifs), des chargeurs de VE, des kits de diagnostic de laboratoire médical, etc.