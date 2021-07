VVDN étend ses capacités sur la plateforme SoC de vision et d'intelligence artificielle en périphérie d'Ambarella pour fournir des solutions basées sur la vision de nouvelle génération

GURUGRAM, Inde, 5 juillet 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies , une entreprise de fabrication et d'ingénierie de produits électroniques de premier plan, annonce l'expansion de ses capacités sur la plateforme SoC de vision et d'intelligence artificielle (IA) en périphérie d'Ambarella pour concevoir et fabriquer des solutions de vision de nouvelle génération. Cette expansion permet en outre à VVDN de répondre aux exigences à plusieurs niveaux, y compris les hautes et moyennes gammes, pour les solutions de caméras intelligentes. VVDN a acquis une expertise sur plusieurs processeurs et plateformes de vision et d'IA afin de fournir les meilleures applications en périphérie aux équipementiers de niveau 1 et de niveau 2, à l'échelle mondiale, dans divers secteurs verticaux de l'industrie.

Les plateformes SoC de vision et d'IA d'Ambarella et les plateformes connexes sont conçues spécifiquement pour les appareils en périphérie et offrent une combinaison unique de performances de la vision par ordinateur, de traitement d'image de pointe, de flux à faible débit à haute résolution et de faible consommation d'énergie, le tout sur une seule architecture embarquée. Cela élargit les possibilités de développer des solutions basées sur la vision, en permettant la mise en œuvre d'un large éventail d'applications dans divers secteurs : la sécurité et la surveillance, l'automobile, les villes intelligentes, la vision industrielle, les biens de consommations, les soins de santé et le commerce de détail.

VVDN fournit un écosystème complet, se concentrant sur la conception et la fabrication de bout en bout de divers produits de vision et de caméra. VVDN conçoit et fabrique des caméras et des produits de vision de classe mondiale pour des équipementiers mondiaux de niveau 1, qui comprennent des caméras de sécurité et de surveillance, des caméras basées sur l'intelligence artificielle, des caméras de visioconférence, des caméras de bord, des boîtiers en périphérie basés sur l'intelligence artificielle, des cartes/modules SOM pour les caméras, des solutions de vente au détail/trafic/ville intelligente, des caméras thermiques avec analyse vidéo, des caméras multi-imageurs haut de gamme à 360° et NVR/DVR.

Sreejith, vice-président de l'unité Vision chez VVDN Technologies, a déclaré : « Avec une croissance continue et la hausse de la demande d'IA à la périphérie, VVDN étend sa compétence et ses capacités sur la plateforme Ambarella pour fournir au client des solutions basées sur la vision de nouvelle génération. Notre équipe interne dédiée possède une expérience avérée dans des domaines tels que le réglage des images, l'intégration de capteurs, l'assemblage vidéo, l'IA/ML, la modélisation de données et l'edge computing, ce qui permet de fournir aux clients des solutions sophistiquées et sécurisées basées sur des caméras. Aujourd'hui, les équipementiers du monde entier font confiance à nos capacités et à notre expérience et investissent dans celles-ci pour concevoir, développer et fabriquer leur solution de nouvelle génération en accélérant la mise sur la marché. »

L'unité opérationnelle Vision de VDDN possède de solides capacités de développement de produits et de capacités en interne, notamment :

Vaste expérience en matière de conception et de fabrication : produits basés sur la vision de niveau intermédiaire et élevé

produits basés sur la vision de niveau intermédiaire et élevé Expertise et expérience pratique : réglage d'images/PSI, assemblage vidéo, intégration de capteurs, intégration d'IA/ML, analyse vidéo, intégration vocale et Video Cloud

réglage d'images/PSI, assemblage vidéo, intégration de capteurs, intégration d'IA/ML, analyse vidéo, intégration vocale et Video Cloud Équipements : SMT de classe mondiale, zones d'assemblage des produits, salle blanche ISO de classe 6 et 8

SMT de classe mondiale, zones d'assemblage des produits, salle blanche classe 6 et 8 Innovation de nouvelle génération : laboratoires de recherche et développement, de mise à l'essai et de vidéo pour promouvoir le développement de produits agiles et soutenir les clients mondiaux dans leur parcours de transformation numérique

Chris Day, vice-président du marketing et du développement commercial d'Ambarella, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à VVDN pour fournir un support technique complet et des services de fabrication pour nos plateformes SoC de vision et d'IA en périphérie. L'expérience de VVDN dans la fourniture de systèmes de caméra IP avancés offre à nos clients équipementiers les moyens d'accélérer la mise sur le marché d'une large gamme de nouvelles applications. »

