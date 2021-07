VVDN obtient l'approbation du régime PLI pour la fabrication de matériel informatique

GURUGRAM, Inde, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une société d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques performants, a été approuvée par le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY) dans le cadre du programme d'incitation liée à la production (PLI) pour le matériel informatique. VVDN fait partie des 14 entreprises nationales et internationales qui ont reçu l'autorisation de fabriquer du matériel informatique dans le cadre du programme d'incitation liée à la production (PLI) pour les produits informatiques. VVDN a également participé au programme PLI du gouvernement indien pour les équipements de télécommunications et de réseaux.

Avec 5 unités de fabrication de pointe et 10 centres de conception à travers l'Inde, VVDN réalise l'intégralité de la R&D, de l'ingénierie et de la fabrication de produits dans les domaines 5G & Datacenter, Networking & Wi-Fi, Vision, et IoT. Dans le domaine du matériel informatique, VVDN possède une vaste expérience dans la conception, le développement et la fabrication de serveurs de stockage en rack, de serveurs de communication, de tablettes durcies, de tablettes IoT et de PC de bureau tout-en-un.

Au cours de l'année dernière, VVDN Technologies a continué de développer son infrastructure de fabrication et d'ingénierie. Suite à l'inauguration du parc d'innovation mondial de VVDN en juillet 2020, l'entreprise a ajouté de nouvelles lignes SMT supplémentaires ainsi que de nouvelles machines pour son outillage, son moulage et son moulage par injection. Récemment, VVDN a ajouté une usine de moulage sous pression à son infrastructure existante, ce qui a porté son offre de fabrication à un tout autre niveau. Cela permettra à l'entreprise de répondre à la production de tablettes, d'ordinateurs portables, de PC tout-en-un et de serveurs en fonction de la demande mondiale et nationale.

Le cofondateur et président de VVDN Technologies, l'ingénieur Vivek Bansal, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'approbation du régime PLI pour la fabrication de matériel informatique. Cela illustre les progrès accomplis par l'Inde pour devenir une destination privilégiée pour l'industrie manufacturière et correspond parfaitement à l'appel du Premier ministre Modi en faveur d'Atmanirbhar Bharat, une Inde autonome. Le programme PLI va de pair avec la vision de VVDN et a renforcé notre détermination à fabriquer davantage de produits « design » et « made in India ». Tout en travaillant dans le domaine des datacenter, VVDN a ses adresses IP pour OvS et SSL pour le calcul de réseau. Grâce à ces investissements réalisés dans la R&D et l'infrastructure de fabrication, ainsi qu'à l'approbation du régime PLI, nous sommes très enthousiastes et confiants quant à notre capacité à répondre aux demandes de production de produits matériels informatiques. »

