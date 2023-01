VVDN renforce son portefeuille de services en y ajoutant des services d'ingénierie et de fabrication automobile pour les marchés mondiaux

GURUGRAM, Inde, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies , un fournisseur mondial de services et de solutions d'ingénierie, de fabrication et de solutions numériques pour systèmes embarqués, a annoncé qu'il s'apprêtait à étendre son portefeuille en offrant des services d'ingénierie et de fabrication automobile aux équipementiers, fournisseurs, propriétaires de parcs automobiles et start-ups du monde entier.

Dans le domaine de l'automobile, VVDN possède des capacités de conception, de développement et de fabrication de produits automobiles allant des solutions d'assistance au conducteur aux tableaux de bord numériques, y compris les systèmes de caméras sans miroir, d'aide à la conduite, de gestion de la batterie (BMS), d'infodivertissement, les groupes d'instruments numériques, les systèmes de vision périphérique (SVS) et les unités de contrôle télématique (TCU). L'accent est également mis sur l'e-mobilité en soutenant la conception de chargeurs de VE à utiliser à la maison et commerciaux dans diverses régions du monde.

En mettant l'accent sur la R&D, VVDN propose le développement de matériel et de logiciels, la conception RF, les tests de systèmes et des services mécaniques. L'entreprise a déjà lancé des centres de R&D automobile à Gurugram, Ahmedabad, Chennai et Kochi, ainsi que des centres d'essai ultramodernes. Sur le plan de la fabrication, l'entreprise a beaucoup investi dans les domaines suivants : l'assemblage de cartes de circuits imprimés, les ateliers de prototypage, les moules mécaniques et l'outillage pour composants automobiles, le moulage par injection, le moulage sous pression, etc.

L'équipe numérique de VVDN travaille également sur une « suite Coud », une importante boîte à outils de logiciels compatibles avec le cloud pour aider les constructeurs automobiles à adapter différentes applications telles que la télématique, l'e-mobilité, et bien d'autres encore, ainsi qu'à adopter les technologies numériques.

Vivek Bansal, président et co-fondateur de VVDN Technologies, a déclaré : « Nous sommes impatients d'apporter notre profonde expertise dans le domaine de l'électronique automobile, ce qui augmentera le chiffre d'affaires des services de VVDN. VVDN a établi des partenariats avec des constructeurs automobiles de premier plan, des fournisseurs de niveau 1, en les aidant à concevoir, développer et fabriquer leur électronique de nouvelle génération. Non seulement l'électronique, mais aussi les logiciels ont révolutionné l'industrie automobile. Nous sommes ravis d'offrir une valeur de bout en bout dans le développement d'applications telles que la télématique, l'e-mobilité, et autres, qui sont essentielles à la transformation numérique et à la croissance de nos clients. »

VVDN participe au salon Auto Expo 2023 - Components show à New Delhi, du 12 au 15 janvier. L'entreprise présentera un grand nombre de solutions démontrant ses capacités en matière d'ingénierie électronique, mécanique, de fabrication ainsi que dans l'espace numérique.

Stand VVDN : Hall 3FF, stand B36

À propos de VVDN :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, DataCenter, Networking and Wi-Fi, Vision, Automotive, IoT, Cloud & Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 11 centres d'ingénierie de pointe en Inde et dans le monde entier, et de 7 usines de fabrication situées à Manesar, Gurgaon et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, qui comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une usine d'emboutissage de métaux, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

