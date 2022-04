VVDN Technologies annonce des IP Open RAN 5G pour les unités radio et les unités de distribution

GURUGRAM, Inde, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur de premier plan de services d'ingénierie, de fabrication et numériques, a annoncé le développement de ses IP ORAN pour aider les OEM, les Telcos et les intégrateurs de systèmes à concevoir et à déployer des unités radio (RU) et des unités de distribution (DU) ORAN de niveau entreprise et macro sur l'option 7.2 scindée.

Le portefeuille IP VVDN 5G ORAN comprend :

a) IP PHY faible de la couche 1 du fronthaul et de la bande de base entièrement compatible avec ORAN sur l'option 7.2

b) PHY haute couche 1 de bande de base entièrement en ligne fonctionnant sur FPGA pour l'option 7.2 scindée DU

c) Transfert LDPC et PTP pour DU

Les piles IP de VVDN sont conformes à l'ORAN, ont subi des tests d'interopérabilité, fonctionnent sur des FPGA et sont également portables pour fonctionner sur des ASIC personnalisés. En outre, ils peuvent prendre en charge différentes variantes, telles que des unités d'exploitation à une, deux ou trois bandes pour 2T2R/4T4R/8T8R (avec formation de faisceau en option), plusieurs porteuses et largeurs de bande. Ces IP peuvent être exploitées par les ODM/OEM RU/DU, les sociétés d'ASIC personnalisés 5G, les sociétés de test et mesure (T&M) et d'autres sociétés de fabrication d'équipements 5G pour leur développement et leur déploiement rapides de solutions 5G.

VVDN prévoit également d'apporter des IP matérielles dans l'espace DU, qui seront annoncées très prochainement. L'attention et l'investissement de VVDN pour développer ces DPI permettront à l'Inde d'être leader dans l'espace 5G et de servir les clients mondiaux dans la mise en œuvre de leurs produits.

Saurav Gupta, vice-président et directeur général de l'unité commerciale 5G pour l'Amérique du Nord, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer notre portefeuille IP 5G ORAN. L'investissement de VVDN dans les IP 5G souligne l'engagement de la société à apporter l'innovation 5G ORAN et agit comme un catalyseur majeur pour nous aider à élargir notre portefeuille de solutions 5G et à accélérer la mise sur le marché pour nos clients. Nos solutions IP ont prouvé leur expertise puisqu'elles sont utilisées dans la conception et le développement de RU et DU basés sur o-RAN pour de nombreux clients." Il a ajouté : "VVDN a une feuille de route solide pour la 5G. Aujourd'hui, nous sommes experts dans les technologies sub6 GHz et notre objectif futur est de développer des solutions basées sur les ondes millimétriques."

VVDN a également créé un écosystème complet pour la fabrication de produits 5G en Inde et prévoit d'expédier des RU et des DU à des clients internationaux. La société a mis en place des lignes SMT, des laboratoires de fiabilité RF, un laboratoire ORAN, un outillage mécanique RU/DU 5G, un moulage sous pression et une tôlerie RU/DU 5G. Récemment, le gouvernement indien a accordé à VVDN une incitation liée à la production (PLI) pour les produits de télécommunications et de réseaux. VVDN fera ensuite une annonce séparée de ses capacités complètes en matière de fabrication 5G.

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout dans les domaines de la 5G, du réseau et du Wi-Fi, de la vision, de l'IoT, du cloud et des applications. Le siège de VVDN en Inde est situé au Global Innovation Park, à Manesar, Gurugram, en Inde, et son siège en Amérique du Nord est situé à Fremont, Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète.

Les 5 sites de production de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent des équipements en interne de pointe : une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine d'assemblage de produits, une usine de moulage sous pression et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, de consommation, industriels et automobiles.

Visitez www.vvdntech.com pour plus d'informations.

Contact :

Kunwar Sinha

[email protected]

+91-9971887719

