VVR poursuit son expansion mondiale avec la certification EAF de la Finlande et des partenariats sur le marché de l'éducation XR/VR

- VVR obtient la certification EAF (Education Alliance Finland) suite à la collaboration avec le ministère de l'éducation d'Helsinki dans le cadre du programme Testbed.

- La société renforce sa présence sur les marchés mondiaux des technologies de l'information pour l'enseignement, notamment au Japon, en Mongolie et en Inde.

SÉOUL, Corée du Sud, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- VVR, la principale société éducative XR/VR (réalité étendue/réalité virtuelle) de Corée du Sud, a reçu la prestigieuse certification d'évaluation éducative de l'Education Alliance Finland (EAF) pour sa solution d'apprentissage interactive, SPODY. Avec un partenariat avec la chaîne de télévision japonaise Asahi TV, il s'agit d'une étape importante dans l'expansion de VVR en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est.

VVR's collaboration with a private kindergarten in Tallinn, Estonia

VVR est à l'avant-garde de la transformation de l'apprentissage traditionnel en 2D en expériences immersives de réalité virtuelle, offrant des environnements d'apprentissage modernes et attrayants qui stimulent l'innovation dans le domaine de l'éducation.

Association des mots « SPORTS » et STUDY », SPODY est une solution d'apprentissage basée sur le jeu, conçue pour créer des expériences éducatives interactives et engageantes pour les enfants. Utilisant de grands écrans et la technologie XR adaptée à l'enseignement élémentaire, SPODY s'appuie sur une technologie avancée de détection des mouvements pour suivre avec précision les déplacements des utilisateurs. Cela permet un contenu interactif qui améliore à la fois l'activité physique et l'éducation.

Grâce à SPODY, les élèves peuvent explorer les concepts mathématiques et linguistiques d'une manière attrayante et interactive, ce qui favorise une immersion et une participation plus profondes dans leur processus d'apprentissage.

« SPODY a prouvé son efficacité en permettant aux enfants d'apprendre naturellement par le jeu, ce qui en fait un choix privilégié pour les institutions du monde entier », a déclaré Young-Hoon Mok, PDG de VVR. « Nous recueillons en permanence les réactions de nos clients aux États-Unis, en Finlande, en Estonie, en Mongolie, au Japon et dans d'autres pays afin d'affiner nos produits et de renforcer leur compétitivité sur les marchés locaux ».

Young-Hoon Mok a ajouté : « Notre collaboration avec le ministère de l'éducation d'Helsinki dans le cadre du programme Testbed et la récente certification EAF ont permis d'établir l'avantage concurrentiel de SPODY en Finlande. Forts de ce succès, nous formons des partenariats en Mongolie, en Inde et avec la chaîne de télévision japonaise Asahi TV afin de garantir une entrée réussie sur les marchés mondiaux des technologies de l'information pour l'enseignement. Nous sommes impatients de franchir des étapes encore plus importantes ».

Pour en savoir plus sur la solution d'apprentissage ludique SPODY de VVR, consultez le site https://vvr.co.kr/home-eng.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579817/image.jpg