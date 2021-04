VW Caminhões e Ônibus amplia benefícios aos clientes da marca

"Nosso objetivo é facilitar e agilizar o dia a dia do cliente, que poderá usar essa facilidade em 100% das rodovias do país. A centralização dessas informações em uma fatura com extrato digital também propicia uma melhor gestão da operação e controle das despesas. Outra vantagem é a segurança, especialmente nesse momento de pandemia, pois evita o contato físico e manuseio de tíquetes, cartões ou dinheiro nas praças de pedágio", avalia Antonio Cammarosano Filho, diretor de Serviços e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para os interessados, basta acessar o site da ConectCar desenvolvido exclusivamente para a parceria www.conectcar.com/vwco e solicitar o envio do adesivo para o endereço escolhido. Em todos os casos, a ativação do serviço pode ser feita pelo aplicativo da ConectCar, de forma que é possível escolher também o plano mais conveniente às necessidade da operação: Rodovias ou Frotas.

De acordo com Newton Ferrer, head comercial da ConectCar, a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus está alinhada com o portfólio da marca, que oferece soluções personalizadas e inovadoras para o mercado de pesados, com benefícios agregados tanto para embarcadores quanto para transportadores de cargas como o Vale Pedágio Obrigatório, anunciado neste mês pela empresa.

"Com o Vale Pedágio da ConectCar, garantimos mais segurança aos transportadores, que recebem o pagamento de pedágio nas rodovias diretamente na tag ativa da ConectCar, dispensando a necessidade do contato com o dinheiro, além de oferecer flexibilidade, com a escolha de rotas alternativas em caso de imprevistos. Já para os embarcadores, desenvolvemos uma plataforma de autosserviço transparente e sem burocracia, oferecendo controle e agilidade operacional na gestão", completa.

Os clientes que tiverem dúvida ou quiserem mais informações podem acessar também o Assistente Virtual da VWCO que, por meio de um chat 24 horas, oferece um atendimento com respostas em tempo real. Por meio de um QR code disponível em banners em plataformas digitais da montadora, o cliente tem o mundo VW Caminhões e Ônibus à sua disposição, inclusive sobre as facilidades dessa parceria com a ConectCar.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre a ConectCar

Fundada em 2012, a ConectCar é uma empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas, proporcionando uma experiência fluida, digital, transparente e personalizada. Tem como seus acionistas o Grupo Itaú Unibanco e a Ipiranga, do Grupo Ultra, está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos por todo o Brasil, como shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes. Oferece um portfólio completo de planos para pessoas físicas e jurídicas, que podem ser adquiridos na sua loja virtual ou nos seis mil postos Ipiranga credenciados. A ConectCar possui o selo RA1000, do Reclame AQUI, que reconhece a excelência no atendimento a clientes. Para saber mais, acesse conectcar.com.br

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1498908/IMG_2383.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus