VW Caminhões e Ônibus e VWFS Brasil anunciam a criação do primeiro banco digital de montadora para caminhoneiros do Brasil

Trata-se de um arranjo de pagamento aberto para o ecossistema de caminhões e ônibus no Brasil, via aplicativo de celular, atendendo desde as transportadoras até os caminhoneiros, e com estratégica participação da Rede Concessionária VWCO. O objetivo é garantir ainda mais agilidade, segurança e praticidade no segmento de transporte rodoviário de cargas.

"Os bancos digitais e segmentados estão crescendo e ganhando cada vez mais clientes no Brasil. Analisando essa mudança de mercado e para trazer ainda mais tecnologia e sinergia à operação do nosso ecossistema de negócios, estamos lançando o Trucker Pay", explica Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Segundo o executivo, a nova fintech compartilhará a oportunidade de novas receitas e mais agilidade entre os principais players do mercado – incluindo transportadoras, rede concessionária e outros estabelecimentos parceiros – e facilitará o dia a dia até do caminhoneiro.

"A ideia é oferecer um novo canal para fortalecer a atuação da VWFS no ecossistema de transporte rodoviário e as parcerias com as principais transportadoras e com a rede de concessionários. Assim, concedemos crédito logo na ponta às transportadoras, promovemos funding para um arranjo de pagamento aberto especializado no setor e fomentamos a liquidez para mais eficiência e rapidez nos atendimentos e vendas de serviços", completa Rodrigo Capuruço, Managing Director da VWFS Brasil.

Como funciona

Concebido em parceria com a empresa de tecnologia Somos Login, o Trucker Pay chega com taxas atrativas, pagamento via QRcode através do celular, transferências em tempo real e gerando novas receitas de cashback. Na base dos serviços está o acesso a uma conta digital de forma pré ou pós-paga, possibilitando a gestão financeira e operacional do custeio de frete de forma totalmente digital.

As transportadoras cadastradas no Trucker Pay criam cards que funcionam como cartões virtuais com os limites disponibilizados pela VWFS e os distribuem para os motoristas de caminhão com os quais trabalham. Assim, os condutores podem utilizá-los em estabelecimentos diversos, tais como postos de gasolina, concessionárias, oficinas, restaurantes, lojas de conveniências e vários outros locais conveniados e a transportadora só desembolsa algo no fechamento da fatura (em até 30 dias).

Para acessar o Trucker Pay é bem fácil. Ele pode ser baixado nas lojas Play Store e Apple Store, ou pelo site www.truckerpay.com.br e o cadastro, tanto para pessoas como para empresas, é totalmente online.

Facilidades

Dentre os objetivos do Trucker Pay, estão:

Oferecer uma plataforma de meios de pagamento digital para serviços e gastos em geral de manutenção de caminhões e ônibus e frete;

Fornecer solução/gestão financeira, que facilite a vida do caminhoneiro, frotistas e demais empresas da cadeia de serviços;

Fidelizar e gerar engajamento do autônomo e frotista, gerando maior interação e oportunidades de negócios;

Trazer mais agilidade ao atendimento de oficina, uso de pedágio, abastecimento, entre outros;

Realizar a automatização de processos com transparência e mais eficiência nos atendimentos e venda de serviços;

Gerar uma nova receita para os players que atuarem como emissores de usuários, como Transportadores e Rede Concessionária, rentabilizando ainda mais as suas operações.

Não somente transportadores e estabelecimentos ligados ao transporte podem se cadastrar: o Trucker Pay atenderá os demais segmentos e trará vantagens para todos. Basta o estabelecimento se cadastrar e os usuários se cadastrarem como motoristas em um processo digital rápido.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

