VW Caminhões e Ônibus inicia montagem dos primeiros caminhões elétricos e-Delivery em fábrica-laboratório

O primeiro veículo que sairá da fábrica-laboratório destina-se ao treinamento da fábrica e dos operadores do Consorcio Modular e representa mais um passo da empresa para o desenvolvimento do e-Consórcio, sistema pioneiro por meio do qual a fabricante fará, em série, o primeiro caminhão elétrico brasileiro, desenvolvido pela sua engenharia, além de viabilizar a mobilidade elétrica no país. Ele junta-se aos outros protótipos que realizam o maior teste de desenvolvimento e validação de engenharia do Brasil, com objetivo de viabilizar a homologação e início da produção do e-Delivery.

Os ensaios são realizados também em laboratórios em todo o país e no campo de provas da VW Caminhões e Ônibus, onde engenheiros especializados da marca conduzem simulações que permitem agilizar o resultado das avaliações. Com um projeto altamente eficiente e a expertise dos profissionais da VWCO, a pista pode representar, em um período de seis meses, o equivalente a dez anos de condições normais de rodagem.

"Tal como há 25 anos, quando amadurecemos nosso processo produtivo numa linha experimental em Resende, começamos a consolidar nosso know-how também na manufatura de veículos elétricos. E avançamos no desenvolvimento de um portfólio nesse segmento, focados na validação estrutural, de durabilidade e outros requisitos funcionais do caminhão elétrico e-Delivery", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Além disso, as equipes dedicadas à produção do e-Delivery estão sendo treinadas para as demandas específicas da propulsão elétrica, tais como montagem da bateria e comissionamento do veículo de alta voltagem. O comissionamento é quando o veículo elétrico é energizado pela primeira vez, exigindo procedimentos específicos para lidar com tensões superiores a 600V. Além disso, todas as equipes produtivas já estão sendo capacitadas para aprender a reconhecer e lidar com os processos de segurança deste novo produto na fábrica de Resende.

Toda a infraestrutura da fábrica da VW Caminhões e Ônibus também está em atualização para a nova realidade elétrica: novos carregadores acabam de chegar, com capacidade para recarregar as baterias dos caminhões e-Delivery em até 1 hora. Os equipamentos serão utilizados para reabastecer a energia dos veículos de teste da montadora, em ação nos testes de laboratório e rodagens de certificação antes do início da produção em série.

A VW Caminhões e Ônibus é a pioneira no desenvolvimento e produção no projeto de um caminhão elétrico brasileiro e dá mais um passo para o desenvolvimento do e-Consórcio, que tem como empresas parceiras Bosch, CATL, Moura, Semcon, WEG, Meritor e Siemens. Junto da VW Caminhões e Ônibus, formam um modelo de negócios que prevê desde a montagem até a infraestrutura de recarga e gerenciamento de ciclo de vida da bateria dos caminhões elétricos, alavancando o comprometimento de toda a cadeia de fornecedores de maneira integrada.

e-Consórcio e Consórcio Modular: novo capítulo em pioneirismo

A ideia do e-Consórcio segue o modelo do Consórcio Modular, um sistema de produção único no mundo e revolucionário desde sua criação: nesse modelo, sete fornecedores dividem com a VWCO a responsabilidade pela montagem dos veículos dentro da fábrica, com aumento da produtividade e dos níveis de qualidade e redução dos custos.

O e-Consórcio é o próximo passo. Justamente pela demanda de viabilização da tecnologia elétrica, entram novas empresas parceiras nesse modelo de negócio para expandir sua atuação para além dos portões da fábrica, indo onde o cliente estiver. E isso envolve, por exemplo, análise e instalação de terminais para recarga nas garagens dos clientes, em qualquer ponto do Brasil.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

