VW Caminhões inicia exportações do extrapesado Meteor

SAO PAULO, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Sucesso no Brasil com cerca de 9,5 mil unidades produzidas, a família de caminhões extrapesados Meteor agora desembarca em solo argentino. A Luxcam, concessionária da marca, entregou seu primeiro modelo para o Grupo Raptor, que também já é cliente dos modelos Constellation. Os veículos VW vão rodar de Salta a Jujuy, no oeste do país, para transportar alimentos e mercadorias aos acampamentos mineiros da região.

Alejandro Ramírez, proprietário da empresa, orgulha-se de afirmar: "estamos felizes que um caminhão deste tamanho e presença nos ajude a completar a gama de produtos para nossa empresa. Será o primeiro de muitos. Temos uma excelente experiência com a marca e continuamos a confiar na Volkswagen com a Luxcam como concessionária".

Essa relação também é valorizada pela rede de concessionárias da VWCO no país. "É um grande impacto e emoção poder atender as expectativas dos nossos clientes. Este caminhão é uma maravilha e é o ponto de partida para mais entregas. Alejandro comprou seu primeiro VW Constellation 17.280 e agora está aqui adquirindo o primeiro Meteor 28.460", festeja Diego Vega, presidente da Luxcam.

A entrega contou com executivos da marca VW Caminhões e Ônibus que entregaram a chave ao cliente. "Realizamos o sonho de que o VW Meteor esteja na Argentina. O caminhão veio para ficar. A partir deste evento iniciamos um tour nacional por diferentes pontos do país, celebrando o primeiro VW Meteor de cada concessionário oficial da marca", comenta Juliano Ruggieri, gerente comercial da VW Caminhões e Ônibus na Argentina.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

