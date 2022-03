VW Caminhões quintuplica treinamentos em eletromobilidade

Para dar conta desse ritmo, um verdadeiro esquadrão foi formado na montadora e envolve as mais diferentes áreas, desde Treinamento e Recursos Humanos a Marketing de Produto, Engenharia, Qualidade e Pós-Vendas.

Essa fase é crucial. "Em nosso esforço mais recente, trouxemos implementadores de todo o país para aprofundar o nível de conhecimento sobre o produto. E vamos seguir nesse ritmo de conscientização, pois sabemos da importância dessa estratégia em cada virada tecnológica", explica Bruno Schonhorst, gerente de Marketing de Produto da VW Caminhões e Ônibus.

O projeto de qualificação destaca pontos de atenção a todos, desde a montagem da bateria até o momento em que o veículo é eletrificado, conhecido como comissionamento do veículo de alta voltagem, que é quando o veículo elétrico é energizado pela primeira vez, exigindo procedimentos específicos para lidar com tensões superiores a 600V.

Trata-se de uma imersão nas demandas específicas da propulsão elétrica, para ensinar a todos como reconhecer e lidar com os processos de segurança deste novo produto, de acordo com os mais rigorosos testes e certificação necessários a um lançamento histórico como este.

Por ser um produto inovador, a montadora se preocupou em traduzir toda a tecnologia e conhecimentos técnicos dos engenheiros e transformar esse conteúdo em treinamentos com linguagem e didática acessíveis para todos.

A VWCO também conduziu diversos workshops sobre o e-Delivery para órgãos públicos do Brasil, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e as entidades públicas de segurança pertinentes dos municípios de Resende, Porto Real e Itatiaia (RJ).

