VW Delivery 11.180 4x4 é destaque em uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo

"O Brasil é um país com dimensões continentais e recordes de produção no agronegócio. Entre os fatores que interfere diretamente na rentabilidade do setor é o transporte. Por isso, a Volkswagen Caminhões e Ônibus se empenhou em desenvolver um portfólio que garante o melhor custo operacional no escoamento desses produtos", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Marketing, Vendas e Serviços da VWCO.

O destaque da montadora nesta edição da Agrishow é o VW Delivery 11.180 4x4, único com essa configuração na categoria no Brasil. O caminhão vem para atender as necessidades dos transportadores brasileiros que transitam fora da estrada, pois 80% das vias do país não são pavimentadas, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Com ângulos de entrada e saída maiores, o veículo traz bloqueio entre os eixos para mais eficiência em terrenos acidentados e de baixa aderência. Também conta com ABS e EBD, atributos de segurança exigidos pela legislação, e controle de tração (ATC), função essencial para a aplicação.

Outro recurso do veículo é a roda livre na tração dianteira, tecnologia que permite um menor consumo de combustível e maior durabilidade do diferencial quando a tração 4x4 não se faz necessária. O eixo trativo dianteiro é também é um destaque: o atributo exclusivo, desenvolvido pela VWCO em parceria com a Dana, conta com uma caixa de transferência Marmon Herrington com dupla velocidade, o que confere ao caminhão um desempenho otimizado em aclives.

Além disso, o caminhão tem peso bruto total de 10,7 toneladas, podendo transportar até cinco vezes mais carga do que as picapes 4x4. O veículo também se garante no quesito agilidade, com 175 cavalos de potência e torque máximo de 600 Nm numa ampla faixa de rotações.

Um caminhão de novidades

Além do VW Delivery 11.180 4x4, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta mais novidades para atender ao agronegócio. Entre elas está a nova geração do Delivery Express+, o menor veículo da marca, que vai ao encontro da necessidade do empreendedor rural que quer transportar sua própria produção, pois é possível conduzi-lo apenas com habilitação B.

A VW Caminhões vai destacar ainda a versão 4x2 do VW Delivery 11.180, um dos mais vendidos para o transporte de cargas no país. É robusto e ágil para realizar entregas de curta e média distância, com uma cabine que garante total conforto ao motorista.

O VW Constellation 24.280 V-Tronic, que também conquistou o Brasil nas estradas e no ranking de vendas de caminhões, é mais uma das soluções apresentadas pela VWCO. Ele é indicado para serviços rodoviários de média e longa distância e serviços que exigem alta disponibilidade.

Completando a lista de novidades estará na feira um dos mais recentes integrantes da família Constellation: o VW Constellation 25.460, o estradeiro mais potente da linha, que conta com motorização MAN D26 de 12,4 litros - agora produzida no Brasil - para entregar 460 cavalos de potência, além de um entre-eixo de 3.600 e suspensão metálica desenvolvida sob medida para melhor se adaptar à realidade brasileira de operação.

O VW Constellation 33.460 também conquista a feira com seus atributos. O veículo combina a robustez da nova geração do motor MAN D26 e a cabine que faz história no segmento, atendendo às demandas de aplicações mistas, fora de estrada e rodoviário.

A família Meteor completa o time de veículos expostos, com suas versões 6x2 e 6x4, VW Meteor 28.460 e 29.520 respectivamente. Seu trem de força proporciona alto desempenho, com excelente economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade adequada para as aplicações mais severas.

Um membro do GRUPO TRATON

