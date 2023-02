VW e-Delivery é o caminhão elétrico preparado para mais aplicações no Brasil

• De baú para transporte de bebidas até abastecimento de aeronaves, o caminhão elétrico da VWCO já pode ser encontrado com mais de dez implementos diferentes.

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Lançados há quase dois anos no mercado, os caminhões elétricos da Volkswagen não param de inovar. Um dos destaques é sua versatilidade para o segmento urbano: o e-Delivery é o caminhão elétrico com mais variantes de aplicação para o Brasil. De Norte a Sul pode ser encontrado com mais de dez implementos diferentes.

"De distribuição de bebidas a transporte de combustível ou equipados com cesto aéreo, o e-Delivery prova a versatilidade que é marca registrada da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O veículo já está preparado para operar em condições severas também, como a de coleta de resíduos ou com cargas frigorificadas. Nada melhor do que um caminhão sob medida para sua operação, com baixo impacto ambiental, emissão zero de poluentes, baixo custo de manutenção, entre outros benefícios", ressalta Sérgio Pugliese, diretor de Vendas da VWCO.

Para o transporte de bebidas, o VW e-Delivery 11 e 14 pode receber o baú paletizado ou sider, implemento que já vem sendo usado nas operações de clientes importantes da VWCO, como Ambev e Coca-Cola FEMSA Brasil. Outro implemento muito utilizado é o baú de alumínio, ideal para entregas urbanas, já em operações no Grupo Pérola, com os primeiros caminhões elétricos VW da região Centro-Oeste.

O e-Delivery também pode ser encontrado em operações especiais como o caminhão em operação para abastecer aeronaves no Aeroporto de Manaus da BR Aviation e Pioneiro Combustíveis. Numa aplicação pioneira mundialmente, também está implementado com tanque para transporte de gás GLP a granel da Supergasbras.

Outra parceria de sucesso é da Volkswagen Caminhões e Ônibus com a Audi do Brasil para as primeiras entregas 100% sustentáveis de veículos no país. O VW e-Delivery assumiu o transporte oficial do modelo Audi RS eTron GT até seus novos proprietários. Para isso, o VW e-Delivery 11 toneladas 4x2 ganhou plataforma guincho com fechamento de sider para o transporte de automóveis, garantindo a segurança no trajeto das lojas até as residências de seus novos proprietários.

Desde sua concepção, o e-Delivery foi projetado para atender aplicações que demandam tomada de força, que são chamadas de e-PTO (tomada de força elétrica), o que assegura que o veículo elétrico possa cobrir a todas a aplicações atualmente atendidas pelo segmento diesel.

"Estamos preparados, com nosso centro de desenvolvimento mundial e equipe de Engenharia a postos para atender a todos os nossos clientes sob medida. Essa é uma das vantagens de concentrar toda essa expertise no Brasil, além do forte relacionamento que temos desenvolvido com os implementadores do país há mais de 40 anos, atendendo de forma customizado as demandas dos nossos clientes", reforça Argel Franceschini, gerente executivo de e-Mobility da VWCO.

