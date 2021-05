VW e-Delivery: testes a todo vapor na reta final para lançamento responsável

"O mercado já conhece a confiabilidade e robustez da nossa marca e nossa rede de concessionárias. O lançamento do caminhão elétrico segue o mesmo rigor de todos os nossos veículos para garantir a segurança necessária na operação com o melhor consumo de energia e confiabilidade do produto. Ao mesmo tempo, avançamos em toda a preparação na infraestrutura da fábrica e treinamento de toda a cadeia envolvida no negócio para a estreia comercial com a responsabilidade que todos já conhecem da VW Caminhões e Ônibus", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora.

Por trás de toda essa pesquisa e desenvolvimento, está a maior frota de protótipos elétricos para testes em andamento no país e uma equipe de mais de 50 profissionais envolvidos diretamente na execução, aquisição de dados e avaliação dos resultados. Ao longo desses dois anos e meio, veículos elétricos VW rodam com mais de 250 pontos de instrumentação para monitorar o desempenho específico de cada novo componente.

Para enriquecer o resultado, os caminhões e-Delivery percorrem rotas na cidade de São Paulo, mas também na região da fábrica no Sul Fluminense, com condições reais de tráfego. Além disso, todo o trabalho é acelerado com simulações no campo de provas do centro mundial de desenvolvimento da VWCO, localizado na fábrica, em Resende (RJ).

Uma infraestrutura de carregadores de alta potência, com diferentes modelos, foi montada para dar suporte à validação e aos testes num ritmo acelerado. Os veículos rodam 24 horas por dia em três turnos, sete dias por semana, com o objetivo de acumular a máxima quilometragem antes de chegarem definitivamente nas mãos dos clientes e às ruas.

Além de inúmeros novos testes de segurança e específicos para os sistemas de alta tensão do veículo, desenvolvidos seguindo os mais rigorosos padrões internacionais, o elétrico da VWCO passa por avaliações tradicionais de desenvolvimento, durabilidade e desempenho, assim como em qualquer novo modelo da marca. Todo o trabalho é feito para garantir o lançamento com a responsabilidade que sempre rege a atuação da VW Caminhões e Ônibus.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

