VW participa da modernização do transporte público de Angola com embarque de 130 ônibus

"Angola tem uma rede de transportes urbanos ainda muito aquém das suas necessidades. Em Luanda, por exemplo, há 8 milhões de habitantes para pouco mais de 500 ônibus, cobrindo apenas 15% da província. Por isso, mesmo em tempos de pandemia, as negociações continuaram", afirma Geraldo Kulaif, diretor do Grupo Asperbras.

"A VW Caminhões e Ônibus iniciou oficialmente suas exportações em 1985. Alcançar, portanto, os nossos 35 anos de presença internacional com negócios que promovem a qualidade e segurança no transporte é um marco em nossa história", comenta Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais da VW Caminhões e Ônibus.

O maior percentual dos ônibus enviados a Angola, que chega a 87%, atende à demanda do transporte público de passageiros, considerando também categorias de benefícios e gratuidades, tais como estudantes, jovens, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e veteranos da pátria.

Outros 8% destinam-se a demandas específicas de transporte de passageiros ligados a ministérios, hospitais e projetos sociais. Os 5% restantes dedicam-se ao transporte de passageiros para instituições de ensino superior.

Kulaif afirma que a escolha pelos ônibus VW considerou a consolidação da marca, a qualidade e robustez de seu motor e as necessidades mínimas de manutenção corretiva. "Os veículos que já estão em operação são bastante elogiados e têm se saído muito bem", conta o diretor da Asperbras.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

