VWCO atinge a marca de 27 mil ônibus no Programa Caminho da Escola

Número recorde foi registrado graças à entrega de 175 Volksbus ao estado do Paraná;

O novo lote é composto por modelos Volksbus 8.160 ORE1 e 15.190 ODR ORE3.

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de atingir a marca de 27 mil ônibus Volksbus fornecidos em 15 anos do programa Caminho da Escola. O número recorde foi atingido graças à recente entrega de 175 veículos ao estado do Paraná. Criado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o programa garante segurança e qualidade no transporte escolar de alunos da educação básica que, prioritariamente, residam em áreas rurais, ribeirinhas e estejam matriculados na rede pública de ensino dos municípios, estados e do Distrito Federal. A VWCO segue líder no fornecimento de veículos ao Caminho da Escola, garantindo o transporte de mais de 34 milhões de estudantes em todo o Brasil.

"É mais uma excelente notícia no trigésimo aniversário de nossa linha de chassis de ônibus Volksbus. Temos um propósito social nessa iniciativa, totalmente alinhada com nossa estratégia de ESG, conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança. São 27 mil Volksbus rodando por todo país com a missão de transpor as mais difíceis condições de tráfego e permitir o igual acesso de estudantes a uma educação de qualidade", diz Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

Os modelos que fazem parte do mais novo lote do Paraná são os Volksbus 8.160 ORE1 e 15.190 ODR, produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da VW Caminhões e Ônibus em Resende (RJ). O modelo 8.160 ORE 1 oferece acessibilidade com o dispositivo de poltrona móvel (DPM) e tem capacidade para transportar 29 alunos. Já o ônibus 15.190 ORE 3 é o de maior capacidade, para 59 alunos, tem tração 4x2 e também oferece DPM. Ambos foram projetados para garantir maior conforto e segurança para os estudantes, manutenção mais fácil e menor custo operacional.

