VWCO chega à Fenatran com caminhão conceito e primeira venda de autônomos da marca

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus inaugura esta edição do Salão Internacional do Transporte de Cargas - Fenatran em São Paulo (SP) com duas grandes notícias para a marca: o anúncio da emblemática venda dos primeiros 20 veículos autônomos da montadora e também a revelação de seu modelo conceito VW Meteor Optimus, que tem potencial para economizar até 8% de combustível. A isso se soma o lançamento oficial dos mais de 30 modelos de caminhões da montadora que vão chegar ao mercado em 2023, com um investimento de mais de R$ 1 bilhão em seu desenvolvimento.

A VWCO também aproveita a maior feira do setor na América Latina para se comprometer com seu Programa Futuro, que terá um espaço dedicado no estande da marca e nasce para acelerar a jornada ESG (responsabilidade ambiental, social e de governança) da empresa. Seu lema é "conectando o hoje com o amanhã" para consolidar as boas práticas já adotadas pela montadora e desenvolver ações de impacto para ampliá-las a médio e longo prazos.

"Esta Fenatran é histórica para nós, pois simboliza uma nova era, com o maior desenvolvimento em engenharia dos nossos mais de 40 anos. São 30 novos modelos focados em eficiência, conforto, tecnologia e segurança, que já estarão disponíveis a nossos clientes a partir de janeiro de 2023. E vamos além, de olho no futuro: fechamos nossa primeira venda de veículos autônomos e apresentamos em primeira mão o caminhão conceito VW Meteor Optimus com um pacote de soluções tecnológicas, antecipando tendências", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus é líder de vendas de veículos comerciais para locação e agora evolui ainda mais em sua oferta. As primeiras 20 unidades do VW Constellation 31.280 8x4 com automação na direção são para o Grupo Vamos, maior cliente da marca nesse segmento, e terão como destino final aplicações no agronegócio. O negócio se confirma pouco mais de um mês do anúncio dos testes em campo com o modelo.

Em outra frente de pesquisa, a VWCO também revela seu inédito conceito VW Meteor Optimus, com uma inovadora aerodinâmica e soluções de ponta como câmeras no lugar de retrovisores e massageador no banco do motorista, com ganhos em conforto, segurança e também conectividade. Agrega sistemas inteligentes que proporcionam uma operação mais eficiente, possibilitando que o veículo alcance uma economia de até 8% no consumo de combustível.

Pioneira na pesquisa com fontes alternativas de energia, a VW Caminhões e Ônibus avança em mais uma frente. Assim como todos os veículos da marca, o VW Meteor Optimus já está pronto para rodar com o diesel verde (óleo vegetal hidrotratado ou HVO da sigla em inglês), combustível alternativo e renovável que tem sido apontado como bastante promissor para a matriz energética nacional, embora ainda não comercializado em larga escala no país. Abastecido com HVO, esse modelo pode alcançar uma redução de até 90% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel tradicional do mercado.

A montadora também amplia suas ações para apoiar os clientes em suas jornadas por um transporte mais sustentável com nova parceria para o fornecimento de soluções de carregamento para VW e-Delivery e energia solar. A Brasol, empresa do grupo Siemens, é a nova integrante do e-Consórcio, criado para viabilizar a eletromobilidade, e vai assumir a responsabilidade pela instalação, operação e manutenção de equipamentos a um custo fixo para o cliente

Maior desenvolvimento da história da VWCO

As novas linhas de caminhões Volkswagen vão muito além do que requer a legislação, com evoluções para maior eficiência, conforto, segurança e tecnologia, no que representa o maior desenvolvimento da VWCO. A empresa reformulou os seus modelos das famílias Delivery, Constellation e Meteor, todos testados e aprovados na maior frota de protótipos construída pela montadora, com mais de 100 veículos envolvidos, para garantir a solução ideal para cada segmento. O resultado é um portfólio que entrega em média 10% mais de eficiência operacional, com economia de combustível, maior capacidade de carga e inovações em conforto, segurança e tecnologia.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo.

