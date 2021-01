VWCO cresce em participação de mercado com caminhões e modelos dominam ranking dos preferidos no Brasil

"Este é um cenário que vemos de forma bastante positiva especialmente diante da conjuntura que enfrentamos no último ano. Enquanto o mercado total de caminhões caiu mais de 10%, conseguimos expandir nossa participação entre as unidades vendidas e registramos uma queda bem inferior, ficando com vendas apenas 4,3% menores em 2020 com relação ao ano anterior", avalia Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Somam-se aos resultados da montadora em 2020 a comercialização de mais 3.381 unidades do Delivery Express, enquadrado como comercial leve. Dessa forma, no cômputo geral do ano, a VWCO fechou com 28.967 novos veículos para o transporte de cargas, considerando desde o leve Delivery Express aos pesados VW Meteor e MAN TGX. Para este ano, as perspectivas são positivas: segundo a Anfavea, as vendas de caminhões devem aumentar em torno de 13%.

"Estamos confiantes na retomada do mercado, pois há espaço para crescer diante dos indicadores econômicos registrados em 2020 e as perspectivas para setores como o agronegócio, o e-commerce e a construção civil. Nosso otimismo é reforçado também em virtude da nossa entrada definitiva no segmento de extrapesados com a marca VW, que já vem conquistando clientes desde seu lançamento no último trimestre de 2020", afirma Roberto Cortes.

Os mais vendidos de 2020 no mercado competitivo da VWCO

Dentro do seu segmento competitivo que considera também comerciais leves chassi-cabine acima de três toneladas, a VWCO é a única a emplacar quatro modelos entre os favoritos do mercado brasileiro. Assim como em 2019, os Delivery Express, 9.170 e 11.180, além do Constellation 24.280, se mantiveram entre os dez mais vendidos.

Como segundo modelo mais emplacado do ano no ranking que considera desde comerciais leves chassi-cabine acima de três toneladas a caminhões pesados, o Delivery 11.180 teve 4.458 unidades adquiridas, sendo o preferido entre os médios. Favorito entre os semipesados, o Constellation 24.280 conquista a quarta posição do ranking, com 3.577 caminhões.

O Delivery Express também subiu posições e é o quinto modelo mais vendido, com 3.381 unidades. Já o Delivery 9.170, com 3.199 caminhões emplacados, fechou o ano no topo das vendas dos leves e na sétima colocação do balanço geral.

Conquistas também no exterior

A VW Caminhões e Ônibus também venceu obstáculos no panorama mundial. Na Argentina, que voltou a ser o principal destino internacional dos veículos da marca, a VWCO é a terceira fabricante em vendas e o Constellation 17.280 está na segunda posição do ranking dos favoritos, de acordo com dados oficiais da associação de concessionárias do país. O modelo, aliás, domina os embarques, entre os caminhões VW, para todos os países em que a VWCO atua.

No balanço de 2020, a empresa também lidera as vendas de caminhões acima de seis toneladas no Uruguai e conquistou a vice-liderança com caminhões novos das marcas VW e MAN no Chile. Em países como Guatemala e Costa Rica, a VWCO aproveitou as oportunidades para crescer suas exportações destinadas ao transporte de cargas.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417982/IMG_4725.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus