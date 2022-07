VWCO incrementa o atendimento ao cliente com serviços por WhatsApp

Com as mudanças tecnológicas e digitais do mercado, o perfil do consumidor também tem se transformado, com exigências que impactam diretamente no atendimento e nas estratégias de negócio. Para acompanhar essas transformações, a Volkswagen Caminhões e Ônibus investe cada vez mais para que o cliente tenha a melhor experiência em seu atendimento.

"Nossa estratégia consiste em oferecer aos clientes VWCO um atendimento ininterrupto e funcional, seja qual for o meio que ele escolher para se comunicar. Construímos uma estrutura para otimizar os procedimentos e agilizar os processos, resultando no aumento da satisfação do cliente", comenta Antonio Cammarosano, diretor de Serviços e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Qualquer informação, seja de produtos ou serviços, poderá ser encontrada em um dos sete canais de atendimento VWCO: redes sociais (@vwco), site (vwco.com.br), ChameVolks (central de atendimento 24 horas), aplicativo VolksCare, QRCode (adesivo colado no para-brisa do veículo que sai de fábrica), Assistente Virtual e agora através do WhatsApp.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

