VWCO inicia testes com primeiro caminhão autônomo da marca

SAO PAULO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus deu início à sua jornada na era dos veículos com direção autônoma. Está em teste o primeiro veículo da marca capaz de trafegar sem necessidade de interferência direta do condutor. É um Constellation 31.280 8x4 que vai atuar junto às colhedoras no campo, em lavouras de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, com foco em assegurar maior produtividade e eficiência à operação.

Com esse primeiro passo, a VWCO avança também no último dos três pilares que compõem o transporte do futuro: elétrico, conectado e autônomo. A tecnologia embarcada desenvolvida pelos engenheiros da VWCO permite que o caminhão, sem a atuação do motorista, seja capaz de manter a trajetória planejada, controlar a velocidade, reconhecer placas de sinalização, obstáculos e até pedestres, propiciando máxima precisão, eficiência e segurança durante todas as etapas da operação.

Para isso, o veículo conta com uma direção eletricamente assistida, que faz a interface com toda a tecnologia embarcada. Além da caixa de direção com assistência elétrica, está equipado com um avançado sistema de geoposicionamento em tempo real (Real Time Kinematic ou RTK), que identifica sua posição e segue a rota pré-programada, com precisão de 2,5 cm e com variações mínimas, impossíveis de se atingir na condução humana.

O controle da velocidade de cruzeiro, também conhecido como piloto automático, é outra das soluções utilizadas para a segurança e precisão na operação. O sistema determina e mantém a velocidade a ser cumprida na atividade, permitindo também ao motorista alterar através de teclas os valores de velocidade para mais ou para menos. Mesmo com o modo de condução autônoma ativado, o motorista tem o domínio de tudo: a qualquer momento, pode desativar a condução autônoma e assumir novamente o controle do veículo.

Outro grande diferencial em teste é o exclusivo sistema VWCO de câmeras, que substituem os retrovisores tradicionais, oferecem uma visão 360° ao redor do veículo, além de maior visibilidade durante a operação noturna.

A navegação e ajustes do sistema autônomo estão dispostos de forma prática e ergonômica ao motorista dentro da cabine, oferecendo uma interface intuitiva e simples ao operador, para que ele possa extrair o máximo de produtividade do veículos na operação.

O desenvolvimento das soluções contou com a expertise do time de engenharia do centro de pesquisa e desenvolvimento da VWCO em Resende (RJ) para integração dos sistemas de automação, desenvolvimento de software e módulos de controle, direção eletricamente assistida, suspensão reforçada, cabine com novos itens como banco com cinto integrado e bancos de fácil limpeza do consagrado pacote Robust da família Constellation e exclusivo sistema de câmeras com visão noturna substituindo os retrovisores e powertrain com transmissão automatizada. O desenvolvimento contou também com as parcerias das empresas RAVEN para o sistema de geoposicionamento e da BMB para customização do veículo para aplicação na colheita da cana-de-açúcar, além de novas soluções como os eixos de bitola larga de 3 metros.

Sob medida para a operação canavieira

O caminhão Constellation 31.280 8x4 vai atuar juntamente com as colhedoras de cana-de-açúcar para a operação de transbordo dentro da lavoura e, na sequência, descarregando-a nos veículos de maior porte, que são responsáveis pelo transporte até as usinas. O sistema de navegação autônoma, com precisão de 2,5 cm aliado aos eixos de bitola larga de 3 metros, asseguram um menor dano às mudas, pois conseguem dar maior precisão à operação de colheita respeitando o distanciamento de linhas e evitando o esmagamento pelos pneus das linhas onde as mudas se encontram.

Os eixos dianteiros contam com capacidade de 8 toneladas, aliados a eixos traseiros de 13 toneladas com redução no cubo, e totalizam um Peso Bruto Total (PBT) de 42 toneladas, contando ainda com pneus de alta flutuação que reduzem a compactação do solo e aumentam a tração. Eixos de bitola larga de 3 metros, aliados à suspensão reforçada e ajustados para este tipo de operação, asseguram maior estabilidade lateral do veículo em todas as condições. O sistema de tração 8x4, somado ao consagrado motor D08 de 280 cv com transmissão automatizada de 12 velocidades, garantem alta performance em qualquer terreno, além de conferir maior conforto ao motorista, disponibilidade e durabilidade dos componentes do sistema de trem de força.

O veículo conta ainda com sistema de auxílio para partidas em rampa (HSA), aumentando a segurança e facilitando a operação para o motorista. Com o kit canavieiro, o modelo traz diversos itens que adaptam o caminhão à operação no segmento sucroalcooleiro, como grade de proteção frontal "quebra mato"; escapamento vertical, pré-filtro agrícola, proteção inferior do radiador "peito de aço"; protetor de alternador contra palha; protetor térmico das tubulações do sistema pneumático (freio), tela de proteção do radiador, pontos de ar para limpeza da cabine e da grade frontal e chicote elétrico com proteção robusta, tomada de força, entre outros.

