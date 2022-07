VWCO lança seu primeiro consórcio de caminhões e ônibus em sistema de parceria

"Em um momento com alta na inflação, o consórcio é uma ótima estratégia de venda. Pensando nisso, firmamos essa parceria com a Maggi para oferecer aos nossos clientes mais uma facilidade para adquirir seu sonhado caminhão. As vantagens são inúmeras: parcelas reduzidas, várias formas de contemplação e sorteios de veículos zero quilômetro", comenta Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

Com custo de taxa administrativa competitiva e planos diferenciados, o Consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus contará com três formas de contemplação: em até 120 meses ao final do pagamento, sorteios mensais ou através de lances realizados. Além disso, todos os clientes que estiverem com o pagamento em dia, concorrerão a cada dez meses a um caminhão Volkswagen zero quilômetro. Ao todo serão seis sorteios, e os ganhadores receberão um VW Delivery 11.180, um dos modelos mais vendidos da marca.

"O consórcio é uma modalidade de venda muito importante e relevante para a economia nacional. A parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem como propósito o foco no cliente e fidelização a marca VWCO. Queremos proporcionar aos clientes a facilidade na aquisição, troca ou aumento de frota, através de planos inéditos e com vantagens exclusivas que só o Consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus pode proporcionar", diz Antônio Carvalho, diretor do Consórcio Maggi.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863994/IMG_0029.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus