VWCO testa o maior caminhão elétrico fabricado no Brasil

Modelo de 17 toneladas poderá ser visto em breve nas ruas de São Paulo

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai expandir ainda mais seu portfólio elétrico. Entra em testes nas próximas semanas o maior caminhão elétrico 100% desenvolvido no Brasil. A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai expandir ainda mais seu portfólio elétrico. O e-Delivery 17 vai circular pelas ruas de São Paulo e tem capacidade para transportar 17,3 toneladas, cerca de 3 toneladas de carga a mais que o modelo de e-Delivery 14 (14,5 toneladas) graças a um projeto otimizado de engenharia, derivado da arquitetura modular flexível do projeto e-Delivery.

"Essa é mais uma variante da família e-Delivery. Nosso time concebeu uma arquitetura flexível que imprime velocidade para a construção de novos modelos, facilitando a adaptação e seguindo um novo conceito para veículos elétricos. Essa solução é única e exclusiva no mundo, tendo nos permitido desenvolver três modelos de caminhões elétricos num intervalo recorde", destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Embora seja o maior caminhão e-Delivery da família, o modelo mantém as dimensões para operar em zonas de restrição de circulação, como veículo urbano de carga (VUC), e traz eixo dianteiro com maior capacidade de carga, chassi e suspensão reforçados, configuração 6x2, plataforma de carga mais baixa facilitando a operação de carga e descarga, suspensão a ar integral para maior conforto e rodado duplo em ambos os eixos traseiros.

O veículo traz também uma nova configuração de baterias: quatro packs ou seis packs, atingindo uma autonomia de até 180 quilômetros. O veículo já inicia testes em operação real neste mês de dezembro, com o objetivo de avaliar sua aplicação real com clientes. Esse protótipo chega para atender operações que demandem alta densidade de carga em veículos compactos urbanos e também a distribuição de bebidas com até oito pallets.

O e-Delivery 17 toneladas carrega em si toda a inteligência embarcada que já é característica da família de elétricos da VWCO, com sistemas para a maior eficiência energética e também máxima segurança a bordo. Também se beneficia do conforto da cabine Delivery e do baixíssimo nível de ruído, tanto dentro quanto fora do veículo.

"Nossos grandes diferenciais em eletromobilidade são o rigor com que nossos produtos são testados e desenvolvidos, os serviços que agregamos para facilitar sua operação, uma rede de concessionários treinada e peças disponíveis para o pós-vendas em todos os mercados em que atuamos", afirma Roberto Cortes.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

