VWR, Part of Avantor, désignée fournisseur exclusif de Cell and Gene Therapy Catapult

L'accord couvrira les besoins de CGT Catapult en matière de gestion et de fourniture de consommables de laboratoire pour ses laboratoires de développement du Guy's Hospital de Londres. En outre, VWR jouera un rôle dans le nouveau centre de production de traitements cellulaires et géniques de CGT Catapult, à Stevenage (Royaume-Uni), dont l'ouverture est prévue dans le courant de l'année. Le nouveau centre soutiendra le développement de nouveaux systèmes de production à grande échelle et de nouvelles possibilités pour les entreprises partenaires. VWR fournira à CGT Catapult une chaîne logistique rationalisée sur ces deux sites, offrant une solution à guichet unique pour satisfaire leurs besoins en matière de stocks.

Keith Thompson, le PDG de CGT Catapult, a déclaré : « Dans la mesure où nous entrons dans la phase de démarrage avec nos entreprises partenaires, disposer d'un fournisseur de consommables de laboratoire efficace et compétent est essentiel au bon fonctionnement du centre de production. »

« VWR est enchantée d'offrir à CGT Catapult une expérience efficace et rationalisée de la chaîne logistique, en tant que fournisseur exclusif », a révélé Bill Hogan, le directeur général Europe du Nord pour VWR, part of Avantor. « Grâce à notre vaste réseau de distribution mondial, à notre choix de produits unique et à notre gamme de services différenciés, nous aiderons CGT Catapult à atteindre ses objectifs. »

À propos de VWR

Acquise par Avantor en 2017 en tant que filiale à part entière, VWR compte parmi les leaders mondiaux dans la fourniture de solutions de produits et de services pour les laboratoires et la production dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, industriel, éducatif, public et des soins de santé. L'entreprise née de ce rapprochement représente un partenaire de confiance de bout en bout pour ses clients et fournisseurs, de la phase de découverte à la livraison. Opérant dans plus de 30 pays et forte d'une offre de plus de quatre millions de références de produits de marques et manufacturés, VWR contribue au succès de ses clients au travers de l'innovation, de la production selon les BPFa et d'une offre de services complète. Ensemble, nous faisons avancer la science pour contribuer à un monde meilleur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.settingscienceinmotion.com ou vwr.com.

Contact médias :

Valerie Collado

VWR, part of Avantor

484.885.9338

valerie_collado@vwr.com

