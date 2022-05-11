Выдающиеся инновации компании BOE в области интеллектуального IoT на выставке ISE 2022

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BOE Technology Group Co., Ltd.

May 11, 2022, 13:14 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 11 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 10 мая в международном конференц-центре Барселоны в Испании открылась выставка «Интеграционные системы Европа 2022» (ISE 2022) — самая влиятельная выставка интеграции аудиовизуальных систем в Европе. Компания BOE, являющаяся одним из мировых новаторов в сфере Интернета вещей (IoT), представила целый ряд инновационных технологий и продуктов для отображения информации, таких как активный матричный мини-светодиод в виде чипа на стекле, а также интеллектуальная торговля, умное совещание и другие решения в области интернета вещей (IoT). Новейшие технологии компании делают возможными бесчисленные сценарии, создавая фантастические возможности для «умного» образа жизни.

BOE showcases remarkable innovation strength in smart IoT at ISE 2022
BOE showcases remarkable innovation strength in smart IoT at ISE 2022

На выставке активный матричный мини-светодиод компании BOE размером 0,9 мм на стеклянной подложке стал настоящим магнитом для посетителей. Этот дисплей с пиковой яркостью до 1000 нитов и степенью контрастности 1 000 000:1 обладает рядом преимуществ, таких как более низкое энергопотребление и более высокая однородность яркости. Он более удобен для глаз и позволяет стыковку до любого размера. Будучи одним из мировых лидеров в области технологии мини-светодиодов, компания BOE продемонстрировала целый ряд мини- светодиодных дисплеев. Эти устройства, оснащенные мини-светодиодной подсветкой, встроенной в стеклянную подложку, и технологией расширенного динамического диапазона (HDR), обладают необычайным эффектом отображения, формируя тренд для коммерческих дисплеев, спортивных мероприятий, игр и е-спорта, а также высокотехнологичных телевизоров.

С момента запуска своей стратегии «Интернет дисплеев» компания BOE работает над внедрением интеллектуальных дисплеев в большее число сценариев применения. На выставке ISE 2022 решения по интеллектуальной торговле компании BOE привлекли к себе большое внимание. В частности, умное окно витрины имеет широкий диапазон рабочих температур до 105°C и сверхвысокую яркость до 2500 нитов, что позволяет людям четко видеть информацию о продукции и рекламу даже при ярком солнечном свете. Кроме того, окно может автоматически регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения, что минимизирует потребляемую мощность. Настраиваемые умные горизонтальные дисплеи компании BOE заменяют традиционные печатные этикетки и постеры в супермаркетах и магазинах, значительно упрощают динамичное обновление информации о продукции, делая магазины более высокотехнологичными.

Многие посетители выставки получили возможность ознакомиться с интеллектуальными решениями компании BOE для обеспечения мобильности и проведения совещаний. В сфере общественного транспорта интеллектуальные продукты и решения помогают обеспечить более комфортные и удобные условия для пассажиров. Например, экран динамической карты может отображать карты, информацию об остановках и мультимедийную информацию в режиме реального времени, меняя представление людей о путешествиях. Кроме того, компания BOE также представила свою 105-дюймовую интерактивную доску, которая поддерживает плавность и разборчивость при письме от руки на сенсорном экране. Интеллектуальные карточки указания места и дверные таблички BOE позволяют пользователям быстро и удаленно обновлять их содержание, обеспечивая условия для экологичного интеллектуального совещания.

В эпоху Интернета вещей (IoT) с безграничными возможностями ведущие в отрасли интеллектуальные продукты и решения компании BOE выделяются на международной арене. В перспективе компания BOE продолжит поддерживать свои основные технологические знания в сфере производства дисплеев, энергично расширять инновационные сценарии применения Интернета вещей (IoT), стремиться к созданию инклюзивной и благоприятной экосистемы и стимулированию высококачественного развития мировой экономики в цифровой сфере.

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SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.