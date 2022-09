VyOS obtient les titres de « Fast Mover » et de « Challenger » dans le rapport GigaOm Radar pour les systèmes d'exploitation de réseau

POWAY, Californie, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La société VyOS Networks Corporation, qui développe la plateforme réseau VyOS et fournit des services de support, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu les titres de « challenger » et de « fast mover » dans le rapport GigaOm Radar sur les systèmes d'exploitation réseau pour les PME, entreprises et fournisseurs de services gérés ou sur cloud. Le rapport complet est disponible sur demande pour toute personne intéressée.

« Nous sommes fiers de figurer cette année encore dans le rapport GigaOm Radar. Nous sommes heureux que nos efforts visant à fournir à nos clients une plateforme stable et riche en fonctionnalités soient reconnus », a déclaré Yuriy Andamasov , PDG de VyOS Networks Corporation.

« Cependant, VyOS ne se limite pas aux rapports du marché. GigaOm Radar compare les produits ayant les mêmes utilisations. Toutefois, VyOS présente également des utilisations uniques que d'autres fournisseurs ne proposent pas, comme la prise en charge de matériel embarqué personnalisé et la modification de la plateforme VyOS elle-même », a ajouté Daniil Baturin , directeur technique de VyOS Networks Corporation.

À propos de VyOS

VyOS est un système d'exploitation réseau open source. Son slogan est « un routeur universel » car il est compatible avec plusieurs scénarios de déploiement et plusieurs rôles : le matériel à nu, des petites cartes aux grands serveurs, toutes les plateformes de virtualisation populaires, y compris VMware, KVM et Microsoft Hyper-V, et le support multicloud des principaux hypercalculateurs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure.

VyOS prend en charge plusieurs protocoles de routage dynamique via FRRouting, divers protocoles VPN et d'autres fonctions de routage et de sécurité du réseau, disponibles via une CLI à état unifié et une API HTTP pour l'automatisation de la gestion.

À propos de VyOS Networks Corporation

VyOS Networks Corporation est une société créée par les fondateurs et les responsables du projet open-source VyOS afin de lui fournir des services et d'en assurer le développement durable.

