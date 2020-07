Vype se concentre sur les normes de qualité et de sécurité à l'heure de la réouverture de ses boutiques

L'engagement de la marque de cigarettes électroniques en faveur de procédures de sécurité et de tests rigoureux constitue la force motrice de son activité

LONDRES, 24 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Vype, marque mondiale de cigarettes électroniques, a récemment introduit des mesures d'hygiène étendues à l'heure où la marque procède à la réouverture de ses boutiques pour les consommateurs.

Au total, 598 boutiques de vente au détail détenues par BAT ont réouvert à travers l'Europe – 445 en Pologne, 100 en Allemagne et 53 au Royaume-Uni.

Dans l'ensemble de ses sites, BAT applique des mesures de sécurité appropriées face au Covid-19 afin de protéger ses clients et ses employés. Ces mesures incluent des boucliers de protection dans les PDV, des masques faciaux ainsi que du désinfectant pour les mains au sein des boutiques. En outre, le personnel suit actuellement une formation approfondie et les boutiques fournissent aux consommateurs des nouvelles détaillées, afin qu'ils soient tous informés et préparés aux changements apportés à l'expérience de vente au détail.

Vype s'engage en faveur de la sécurité de ses produits et des vapoteurs adultes à travers le monde. Depuis le lancement de sa première cigarette électronique au Royaume-Uni en 2013, Vype a accompli des progrès impressionnants, offrant désormais une gamme de produits rigoureusement testés, tels que le Vype ePod et le Vype ePen3 dans plus de 40 pays à travers le monde. Son centre de R&D basé à Southampton au Royaume-Uni joue le rôle de plateforme centrale de sécurité, en veillant à ce que ses batteries, ses appareils et ses e-liquides offrent une qualité élevée et soient rigoureusement testés.

« Nous avons reçu des commentaires positifs de la part de collègues et de directeurs de centres commerciaux concernant les nouvelles initiatives en matière de sécurité et d'hygiène », a déclaré Elly Criticou, directrice des catégories chez British American Tobacco. « Nos employés sont impatients de réouvrir et estiment que les nouvelles mesures de santé et de sécurité permettent de créer un environnement sûr et confortable pour les employés et les clients. »

Pour garantir son engagement en faveur de la qualité, de l'uniformité et de la sécurité, plus de 100 tests sont menés sur ses produits Vype au cours du développement et de la production – qu'il s'agisse de l'appareil en lui-même, des e-liquides destinés à être utilisés avec un appareil Vype, ou des tests combinés de l'appareil et des e-liquides. Ceci inclut le test d'un minimum de 50 composants dans la vapeur générée par chaque appareil, en utilisant des échantillons d'e-liquide Vype. Tous les appareils Vype sont évalués et certifiés* par des laboratoires de test certifiés et indépendants.

« Dans le cadre de l'accent accru placé sur la sécurité des produits de vapotage, nous souhaitons que les consommateurs soient assurés de la qualité de nos produits et des procédures robustes mises en œuvre sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Mme Criticou. « Qu'il s'agisse de la manipulation des produits, du nettoyage approfondi des installations, ou du renforcement des options d'achat et d'abonnement en ligne directement auprès du consommateur, la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos communautés demeure notre priorité absolue. »

Ceci vient s'ajouter à l'engagement de Vype consistant à garantir la conformité de ses normes de sécurité avec les recommandations fournies par les organisations de santé publique et gouvernementales. Vype a également remporté cette année le prix du Produit britannique de l'année dans la catégorie des cigarettes électroniques pour la deuxième année consécutive – plus grande enquête auprès des consommateurs au Royaume-Uni portant sur l'innovation produit – respectivement pour son Vype ePen3 et son Vype ePod.

À propos de British American Tobacco : British American Tobacco Group (BAT) est l'une des principales organisations de biens de consommation multi-catégoriels au monde, qui fournit des produits de tabac et de nicotine à plusieurs millions de consommateurs à travers le monde. Le groupe emploie plus de 53 000 personnes, jouit d'un leadership de marché dans plus de 55 pays et possède des usines dans 48 pays. Son portefeuille stratégique se compose de ses marques mondiales de cigarettes et d'une gamme croissante de produits présentant potentiellement un risque réduit, qui comprend des produits de vapotage et de tabac chauffé, ainsi que des produits oraux traditionnels et modernes.

* Système d'évaluation de la conformité internationalement reconnu relatif à l'acceptation mutuelle de rapports et de certificats de tests portant sur la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.

SOURCE Vype