W.K. Kellogg Foundation lança Global Fellows Network para fazer mudanças transformadoras para crianças e famílias

A Network conta com mais de 1.100 líderes de todo o mundo

BATTLE CREEK, Michigan, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A W.K. Kellogg Foundation (WKKF) anunciou hoje o lançamento de sua Global Fellows Network (GFN), uma comunidade de agentes de mudança, líderes de pensamento e influenciadores de mais de 40 países que estão trabalhando para transformar sistemas, políticas e práticas que promovam condições para crianças bem-sucedidas, famílias trabalhadoras e comunidades equitativas.

A W.K. Kellogg Foundation Global Fellows Network está conectando agentes de mudança, líderes de pensamento e influenciadores comprometidos a realizar mudanças sustentáveis em todo o mundo. A rede é um coletivo que abrange mais de 40 países e mais de 1.100 pessoas – todas que se formaram dos programas de bolsas da fundação, anteriormente ou no presente.

A Global Fellows Network conta com mais de 1.100 líderes associados a programas de bolsas exclusivos da WKKF, anteriores e atuais, nos Estados Unidos, no sul da África, na América Latina e no Caribe. A rede é o legado vivo do fundador da WKKF, Will Keith Kellogg, que disse: "Investirei meu dinheiro nas pessoas."

"Precisamos capacitar e conectar líderes que estejam agindo com coragem para apoiar nossas crianças e famílias e aqueles mais afetados pelas desigualdades em nossas comunidades," disse La June Montgomery Tabron, presidente e CEO da Kellogg Foundation. "Nossas crianças merecem ter líderes que se pareçam com eles, que tenham experiências semelhantes e que priorizem promover um caminho para que seus sonhos se tornem realidade."

A Global Fellows Network oferecerá:

Conexão entre os membros e com a Fundação para compartilhar ideias, recursos e inspiração.

entre os membros e com a Fundação para compartilhar ideias, recursos e inspiração. Colaboração e aprendizado contínuo, bem como a oportunidade de se envolver em parcerias multigeracionais e multiculturais.

e aprendizado contínuo, bem como a oportunidade de se envolver em parcerias multigeracionais e multiculturais. Ação— com a WKKF e de forma independente — sobre questões importantes que afetam as comunidades em todo o mundo.

A Global Fellows Network oferecerá aos membros uma série de programação e aprendizado, conferências presenciais e virtuais, conversas em grupo de afinidade e encontros informais, bate-papos e reuniões em um ambiente híbrido.

"Cada um de nossos bolsistas tem dons, habilidades e talentos únicos que, quando compartilhados e aproveitados, podem nos ajudar a abordar coletivamente as desigualdades enfrentadas por nossas comunidades em todo o mundo", disse Paul Martinez, diretor de liderança e estrategista de capital humano da Fundação.

A Global Fellows Network inclui líderes de 17 programas exclusivos com o suporte da WKKF desde 1980; os bolsistas que fizeram parte desses programas são incentivados a participar da rede.

Nos últimos dois anos, o WKKF se envolveu com membros para projetar a rede, incluindo como desenvolver a missão da Fundação de criar mudanças duradouras e transformadoras para crianças e famílias por meio de seu compromisso com a equidade racial e a cura racial, o engajamento comunitário e o desenvolvimento da liderança. Os bolsistas participaram de discussões em grupo, encontros, bate-papos e reuniões virtuais. Suas contribuições fundamentaram e continuarão a fundamentar os princípios, o programa e a marca da rede.

O atual programa de liderança exclusivo da Fundação nos Estados Unidos é a Community Leadership Network (CLN). A CLN é oferecida por meio do Centro de Liderança Criativa e apoia líderes locais a se conectarem, cultivarem e promoverem mudanças transformadoras visando uma sociedade mais justa. À medida que os líderes se formam na CLN, eles passam a se juntar agora à Global Fellows Network. Cerca de 80 bolsistas se formaram na CLN em 2021 e as inscrições para a próxima bolsa de estudos da CLN estarão disponíveis em 2023.

O anúncio da Global Fellows Network destaca a importância de abordar a equidade racial em todos os níveis para garantir que crianças e famílias vivam em comunidades justas onde possam prosperar. No mês passado, a WKKF anunciou os cinco premiados de seu desafio Racial Equity 2030 , um compromisso de USD 90 milhões para financiar soluções ousadas que abordam a equidade racial em todo o mundo.

Para mais informações sobre a Global Fellows Network, acesse globalfellowsnetwork.org.

Sobre a W.K. Kellogg Foundation

Fundada em 1930 como uma fundação privada e independente pelo inovador e empresário de cereais matinais Will Keith Kellogg, a W. K. Kellogg Foundation (WKKF) está entre as maiores fundações filantrópicas dos Estados Unidos. Guiada pela crença de que todas as crianças devem ter oportunidades iguais para se desenvolver, a WKKF trabalha com as comunidades para criar condições para que crianças vulneráveis possam concretizar todo seu potencial na escola, no trabalho e na vida.

A Kellogg Foundation está sediada em Battle Creek, no estado de Michigan, e trabalha nos Estados Unidos e internacionalmente, bem como em tribos soberanas. Locais prioritários onde há altas concentrações da pobreza e onde as crianças enfrentam barreiras significativas para o sucesso recebem atenção especial. Os locais que a WKKF prioriza nos EUA estão nos estados de Michigan, Mississippi, Novo México e Nova Orleans; e internacionalmente, no México e no Haiti. Para mais informações, acesse www.wkkf.org.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=zHiZdHv1muQ

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1944297/Global_Fellows_Network_Main_01_Logo.jpg

FONTE W.K. Kellogg Foundation

SOURCE W.K. Kellogg Foundation