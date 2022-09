W. P. Carey Inc. kondigt aan dat Moody's Investors Service de rating van het bedrijf verhoogd heeft naar Baa1

Ratings van niet-achtergestelde, ongedekte schulden en emittenten zijn opgewaardeerd naar "Stabiele vooruitzichten"

NEW YORK, 26 september 2022 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (W. P. Carey, NYSE: WPC), een toonaangevend netto-lease vastgoedbeleggingsfonds, kondigde vandaag aan dat Moody's Investors Service (Moody's) de beoordeling van het financieringsrisico voor de niet-achtergestelde, ongedekte schulden alsook de emittentenrating van het bedrijf heeft opgewaardeerd van Baa2 met positieve vooruitzichten, naar Baa1 met stabiele vooruitzichten. Ook het financieringsrisico voor de niet-achtergestelde, ongedekte schulden van zijn Europese partner, WPC Eurobond B.V., is opgewaardeerd van Baa2 met positieve vooruitzichten, naar Baa1 met stabiele vooruitzichten.

Ter ondersteuning van zijn upgrade noemde Moody talrijke positieve aspecten van het bedrijf, waaronder de grote en gediversifieerde portfolio van W. P. Carey, zijn voorzichtige aanpak wat betreft kapitaalbeheer, de stevige dekking van de vaste lasten en zijn gezonde liquiditeitspositie. Ook de portfolio-mix van W. P. Carey werd positief beoordeeld, aangezien het merendeel van de inkomsten afkomstig is van industrieel vastgoed, magazijnen en self-storage. Bovendien werd het hebben van contractuele huurverhogingsmechanismen voor bijna de gehele portfolio, waarvan het overgrote deel CPI-gekoppeld of vast, in het huidige inflatoire klimaat aangemerkt als een belangrijke kredietverhogende troef. Verder vermeldt Moody's de gematigde en stabiele schuldgraad van de onderneming, passend bij zijn voorzichtige kapitaalstrategie en in lijn met zijn bewezen toegang tot meerdere kapitaalbronnen.

"Onze opwaardering door Moody's naar Baa1 weerspiegelt niet alleen de kwaliteit van onze portfolio en de soliditeit van onze financiële positie, maar ook onze gedifferentieerde aanpak binnen de netto-leasemarkt", aldus Jason Fox, CEO van W. P. Carey. "We zijn blij met deze opwaardering, die een erkenning vormt van het aanhoudende positieve traject van W.P. Carey sinds we in 2014 onze eerste investeringsbeoordeling ontvingen en onze strategieën voor groei, balans en kapitaalmarkten begonnen te implementeren."

W. P. Carey Inc.

W. P. Carey behoort tot de grootste netto-lease vastgoedfondsen met een ondernemingswaarde van ongeveer 25 miljard dollar en een gediversifieerde portfolio van bedrijfskritisch commercieel vastgoed. Na voltooiing van zijn fusie met CPA:18 op 1 augustus 2022 omvat de portfolio van W. P. Carey 1.390 netto-leasepanden met een totaal oppervlak van ongeveer 52 miljoen vierkante meter en een portfolio van 84 faciliteiten voor zelfopslag (op basis van het gecombineerde bedrijf d.d. 30 juni 2022 en na een aantal geplande verkopen van eigendommen van CPA:18). Het bedrijf investeert al bijna vijf decennia lang in hoogwaardige, single-tenant industriële, magazijn-, kantoor-, winkel- en zelfopslagobjecten met langlopende netto-huurcontracten en ingebouwde huurverhogingen. Zijn portfolio is voornamelijk in de Verenigde Staten en Noord- en West-Europa gelegen en is goed gediversifieerd naar soort huurder, vastgoedtype, geografische locatie en verhuursector.

Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale effectenwetgeving van de VS. De uitspraken van dhr. Fox zijn voorbeelden van toekomstgerichte uitspraken. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of opbrengsten van W. P. Carey wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Tot deze risico's, trends en onzekerheden behoren het algemene economische klimaat, waaronder de aanhoudende gevolgen van de COVID-19-pandemie, het aanbod van en de vraag naar commercieel vastgoed, de rentestand en andere risico's die verband houden met de verwerving en eigendom van vastgoed, waaronder het risico dat de huurders geen huur betalen of dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Voor meer informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op W. P. Carey wordt verwezen naar de documenten die het bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse effecten- en beurscommissie, heeft ingediend.

