Waarom in zware voertuigen gemonteerde radarsystemen de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen wegnemen

Deze bestuurders moeten hun zware voertuigen vaak in krappe ruimtes zien te manoeuvreren, en in druk verkeer rekening houden met andere weggebruikers en voetgangers. En als ze dan ook nog eens met slechte weersomstandigheden te kampen hebben, is het geen wonder dat er ongelukken gebeuren.

Vanwege de complexe vorm en omvang van vele voertuigen, vooral die met een verhoogde bestuurderspositie, worden chauffeurs met een groot aantal dode hoeken geconfronteerd. Overal ter wereld zijn dode hoeken één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, dus bestuurders hebben duidelijk een helpende hand nodig om te bepalen of er gevaren bestaan.

Wereldwijd zijn dode hoeken verantwoordelijk voor duizenden aanrijdingen per jaar. In de EU verloren circa 400 mensen het leven in aanrijdingen met vrachtwagens omdat de bestuurder hen niet in een dode hoek kon zien.

Technologie om bestuurders te helpen aanrijdingen met objecten en mensen te voorkomen, wordt steeds geraffineerder. Brigade Electronics - een koploper in deze technologische revolutie - heeft een reeks nieuwe systemen ontwikkeld om bestuurders te waarschuwen, hen te helpen allerlei verborgen gevaren te ontwijken en zowel werkers als weggebruikers te beschermen.

Huib Slijkhuis, van Brigade Electronics Benelux zegt hierover:

"Mensen veilig houden en letsel en fatale ongelukken voorkomen heeft de hoogste prioriteit, maar het is ook belangrijk om materieel tegen kostbare schade te beschermen. We hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van technologie die de toch al zo bekwame bestuurders helpt om nog veiliger te zijn door zelfs in veeleisende omstandigheden en op ruw terrein dode hoeken te elimineren. Onze Backsense Radar Obstakeldetectie kan bijvoorbeeld zowel mensen als objecten in dode hoeken detecteren, zelfs onder zware omstandigheden zoals mist en sneeuwval en toont de bestuurder de afstand tussen het voertuig en obstakels in de buurt, ongeacht of die stilstaan of bewegen."

