Waba e ALMALab se unem em nova agência

SÃO PAULO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Waba Extraordinary celebra 23 anos de uma trajetória que une tecnologia e criatividade com foco em experiências extraordinárias. A partir de 2020 a Waba aliou-se a Alma Lab numa joint venture e se tornou agência digital, entregando performance em altíssimo nível aos seus clientes. A parceria deu tão certo que agora em 2023 ambas as empresas se fundem e nasce uma agência completa, a Waba+Alma.

A nova agência combina seu DNA em inovação digital com inteligência de negócios, tornando-a única, pois entende as dores do cliente, monta times de especialistas que se aprofundam no tema, que mergulham fundo para encontrar a melhor solução, o método de análise exclusivo Deep Dive Marketing.

A Waba+Alma é uma soma de talentos, apoiada pela inovação, interatividade, tecnologia e inteligência de dados, com soluções customizadas de marketing criando campanhas de verdadeiro impacto em todas as etapas da jornada de consumo e experiências memoráveis.

"Contamos com um time grande de colaboradores que trabalham em rede, conectados e que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Com uma cobertura de serviços 360º, entregamos desde campanhas de marketing digital, performance, gestão de mídias sociais e desenvolvimento de apps, sites, realidade aumentada até ativações no metaverso", explica Sérgio Ferreirinho, CEO da agência.

A Waba+Alma já nasce atendendo clientes como CAOA, CCR, Bob's, hotéis da rede Wyndhan, entre outros. "A nossa expertise em desenvolvimento de experiências continua, mas a combinamos com a criatividade da ALMALab para gerar mais resultados para as marcas. A Waba+Alma é um hub de criatividade, interatividade e tecnologia a serviço dos resultados que os nossos clientes buscam para chegar mais longe, combinando ciência de dados e inovação", diz Sal Zammataro, CRO da agência.

A parceria entre as empresas vem de longa data, de clientes a sócios. Marcel Petroff, diretor de criação da ALMALab conta que a empresa colaborou para que a Waba batesse o recorde de carros vendidos do cliente CAOA no lançamento do modelo Tiggo 5x Pro, "Tivemos um recorde na indústria de vendas online em um período de 24 horas combinando diferentes estratégias digitais, obteve-se um resultado realmente extraordinário". "Foram vendidos mais de 50 carros de alto valor exclusivamente pelas campanhas digitais, a união de nossas forças criativas com a inteligência dos dados demonstrou uma grande sinergia", completa o Diretor de Criação da agência, Alexandre Lage.

Para mais informações sobre a Waba+Alma Extraordinary, acesse: http://waba.com.br/

