WAIC öffnet die Bewerbungsphase für den SAIL Award 2026 mit einem Preisgeld von über 280.000 US-Dollar - globale KI-Innovatoren sind herzlich willkommen

SHANGHAI, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Die World Artificial Intelligence Conference (WAIC) hat offiziell die weltweite Ausschreibung für den SAIL Award (Super AI Leader) 2026, ihre höchste Auszeichnung, eröffnet. Transphere Consulting wurde zum offiziellen Partner für die Rekrutierung im Ausland ernannt, um internationale Nominierungen zu koordinieren und globale KI-Teams durch den Bewerbungsprozess zu begleiten.

Während sich die KI vom Stadium der experimentellen Forschung hin zur industriellen Integration entwickelt, würdigt der SAIL Award Projekte, die sowohl technologische Exzellenz als auch praktische Skalierbarkeit in Bereichen wie Fertigung, Energie, Gesundheitswesen und städtische Infrastruktur unter Beweis stellen.

Bei der Ausgabe 2026 beträgt das Preisgeld mehr als 280.000 US-Dollar. Neben den finanziellen Prämien profitieren die Gewinner von:

einer hohen Sichtbarkeit auf der WAIC 2025.

direktem Zugang zu globalen Investoren und Branchenführern.

strategischen Zugängen zum rasant wachsenden chinesischen KI-Markt.

Seit 2018 sind beim SAIL Award über 4.500 Beiträge aus mehr als 20 Ländern und Regionen eingegangen. Zu den bisherigen Gewinnern zählen Siemens, MindRank, Insilico Medicine und Ant Group.

Auf der WAIC 2025 begrüßte die Konferenz mehr als 1.500 Teilnehmer aus über 70 Ländern und Regionen, darunter 12 Turing-Preisträger und Nobelpreisträger, über 80 Akademiker sowie mehr als 200 führende Vertreter der Industrie, und festigte damit ihre Rolle als globale Plattform für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und den Dialog über deren Regulierung.

Bewertungsrahmen

Die Projekte werden anhand von vier Dimensionen bewertet:

Superior : Nachweisbare technologische Durchbrüche.

: Nachweisbare technologische Durchbrüche. Applicative : Bewährte Ergebnisse aus der Praxis bei der Einführung und im Betrieb.

: Bewährte Ergebnisse aus der Praxis bei der Einführung und im Betrieb. Innovative : Neuartige Ansätze, die über die schrittweise Optimierung hinausgehen.

: Neuartige Ansätze, die über die schrittweise Optimierung hinausgehen. Leading: Bewältigung kritischer Herausforderungen der Branche mit langfristiger Wirkung.

Im Gegensatz zu Auszeichnungen, die sich auf die Leistungsfähigkeit von Modellen oder theoretische Fortschritte konzentrieren, legt SAIL den Schwerpunkt auf Einsatzbereitschaft und die Integration in das Ökosystem und dient somit als Maßstab für den Einsatz von KI in komplexen, realen Systemen.

So bewerben Sie sich

Die Bewerbungsphase für KI-Gründer, Forschungseinrichtungen und Unternehmen weltweit ist nun eröffnet. Um eine qualitativ hochwertige Beteiligung zu gewährleisten, wird Transphere Consulting eine Vorauswahl durchführen. Ausgewählte Kandidaten erhalten einen exklusiven Einladungscode für das offizielle SAIL-Portal.

Informationen zur WAIC

Die World Artificial Intelligence Conference (WAIC) ist eine der einflussreichsten Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz im globalen Ökosystem aus Technologie, Wissenschaft und Industrie. Das Ziel der WAIC besteht darin, ein weltweites Publikum anzusprechen, das sich für die Weiterentwicklung der KI interessiert, und sich für eine verstärkte multilaterale Zusammenarbeit mit den Akteuren des globalen KI-Ökosystems einzusetzen.

Informationen zu Transphere Consulting

Transphere Consulting ist ein internationales Beratungsunternehmen, das technologieorientierte Unternehmen bei ihrer globalen Expansion und der Integration in Ökosysteme unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Gesundheitstechnologie und nachhaltiger Innovation liegt.