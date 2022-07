Walkaround Elmo de Sesame Street® se une al evento ¡Vive Tu Vida! Get Up!

"Reducir las disparidades en la salud requiere estrategias multifacéticas, y es un honor para nosotros promover la salud y el bienestar de toda la familia durante estas ferias de salud", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director del continente americano de Siemens Healthineers; y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias, y es un placer apoyar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Omaha", concluyó David Etzwiler, director ejecutivo de la Siemens Foundation.

"Nos complace mucho llevar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® a Omaha este año para apoyar a las personas y a las familias, y prestar servicios esenciales de salud a las comunidades", dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de defensa de la salud hispana del país. "Este año estamos orgullosos de traer la exhibición móvil de All of Us a Omaha. A través de All of Us, construiremos los cimientos para una nueva era de cuidado médica donde la medicina sea representativa de todos."

Qué: evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® con: De regreso a la escuela: Los niños presentes recibirán mochilas gratis y útiles escolares

Exámenes de salud gratuitos: VIH/ enfermedades de transmisión sexual , presión arterial, glucosa, colesterol, vacunas contra el COVID-19

Meriendas saludables: regalo de frutas y verduras e información sobre la nutrición

Diversión familia: ¡Juegos, rifas y mucho más!

Ciencia: E xhibición móvil del Programa Científico All of Us



(Estará en el lugar del evento del 1 al 5 de agosto del 2022) Dónde: 4920 S 30th St., Omaha, NE 68107 Cuándo: Sábado 30 de julio del 2022 de 1:00 a 5:00 pm. Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, llame a la línea de ayuda Su Familia al 1-866-783-265 o visite https://www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving. Para más información sobre el programa científico All of Us, por favor, visite www.JoinAllofUs.org/es/todos.

