Walkaround Rosita de Sesame Street® se une al evento de salud y bienestar y día de diversión familiar ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!® en Nueva York

NUEVA YORK, 2 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado, 4 de junio de 2022, la Alianza Nacional para la Saud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health), la Healthy Americas Foundation y la Hispanic Federation celebrarán su décimosexto evento anual ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en la ciudad de Nueva York. Como invitada especial estará Walkaround Rosita de Sesame Street®, quien saludará a los niños y a las familias, y los padres podrán obtener recursos gratuitos de Sesame Street in Communities. El evento incluye pruebas de salud gratuitas (presión arterial, diabetes), pruebas de COVID-19 y vacunas y refuerzos contra este, demostraciones de cocina, actividades para la salud y el bienestar de toda la familia e información sobre servicios de salud comunitarios. La serie de eventos de 2022 está patrocinada a nivel nacional por la Siemens Foundation.

"La 16.a exhibición anual de salud ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! ® (GUGM) de este año permitirá que la Hispanic Federation tenga un impacto en la vida de más de 2,000 personas y les ofrecerá pruebas de despistaje e información de salud sobre una gran variedad de temas, lo que esperamos sea el primer paso para mitigar los problemas de salud que afectan desproporcionadamente a la comunidad latina", dijo Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Hispanic Federation. "GUGM nos permite brindar acceso a atención e información para mejorar la vida de miles y trabajar en general para asegurar una comunidad más fuerte y saludable. Nos sentimos orgullosos de realizar esta importante campaña en colaboración con nuestros aliados, patrocinadores y red de entidades latinas sin fines de lucro".

"Reducir las disparidades en la salud requiere estrategias multifacéticas, y es un honor para nosotros promover la salud y el bienestar de toda la familia durante estas ferias de salud", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director del continente americano de Siemens Healthineers; y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias, y es un placer apoyar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en New York", concluyó David Etzwiler, director ejecutivo de la Siemens Foundation.

"Nos complace mucho llevar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® a Nueva York este año para apoyar a las personas y a las familias, y prestar servicios esenciales de salud a las comunidades", dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de defensa de la salud hispana del país. "Ahora es particularmente importante que las comunidades tengan acceso a exámenes de salud gratuitos, ya que millones de estas pruebas se dejaron de hacer o postergaron como resultado de la pandemia del COVID-19.

Qué: evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® con:

Exámenes de salud gratuitos: VIH/enfermedades venéreas, de visión, cáncer, glucosa y colesterol

Aptitud física: concurso de baile

Meriendas saludables: regalo de frutas y verduras e información sobre la nutrición

Diversión familia: ¡Juegos, rifas y mucho más!

Ciencia: presentación del programa científico All of Us

Dónde: St. Nicholas Ave., entre las calles 185 y 186, ciudad de Nueva York, NY

Cuándo: sábado, 4 de junio de 2022 de 11:00am a 2:30pm

Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, llame a la línea de ayuda Su Familia al 1-866-783-265 o visite https://www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving. Para más información sobre el programa científico All of Us, por favor, visite www.JoinAllofUs.org/Juntos.

