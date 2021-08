Walkers expande serviços profissionais líderes de mercado para as BVI

GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A provedora líder de serviços jurídicos e profissionais, Walkers, anunciou que a Walkers Professional Services (WPS) está expandindo suas operações para as Ilhas Virgens Britânicas (BVI). No ano passado, a WPS fez uma série de contratações sêniores estratégicas com um enfoque central na prestação de serviços corporativos, de governança corporativa, de conformidade regulatória e fiduciários a clientes corporativos e institucionais em centros financeiros globais.

O aumento na regulamentação internacional e doméstica levou a uma busca por qualidade para muitos participantes do mercado que gravitam em direção a prestadores de serviços que oferecem ofertas de serviços legais, fiduciários e corporativos integrados. Em conjunto com a Walkers, a WPS pode oferecer a infraestrutura e escala necessárias para navegar confortavelmente pelas demandas regulatórias cada vez maiores em nome de sua base de clientes.

O investimento da WPS em tecnologia e aplicações orientadas por processos garante que os clientes estejam em conformidade com os requisitos regulatórios. O sucesso da empresa nas Ilhas Cayman, Bermudas, Irlanda e Emirados Árabes Unidos é impulsionado pela capacidade de resposta de suas equipes e uso de aplicações digitais, um modelo que a WPS irá replicar nas BVI. A oferta de serviços da WPS também está totalmente alinhada com a prática regulatória e de consultoria de riscos líder de mercado da Walkers, que é composta por vários especialistas nos setores de serviços financeiros, seguros e fintech, e que assessoram os clientes sobre uma gama abrangente de questões regulatórias.

Steven Manning, CEO da Walkers Professional Services, afirma: "Nossos clientes há muito nos disseram que valorizariam a expansão da oferta de serviços da WPS para incluir as BVI. Um dos principais impulsionadores dessa mudança é a crescente demanda que estamos vendo em nossa base de clientes institucionais na Europa e na Ásia, em particular para o tipo de serviços profissionais integrados e de alta qualidade que a WPS oferece. Nossa intenção é ser uma força importante no setor de serviços profissionais nas BVI, crescendo e desenvolvendo talentos na jurisdição, ao mesmo tempo em que prestamos um excelente atendimento ao cliente."

A mudança para o mercado das BVI sinaliza o compromisso contínuo da Walkers com a jurisdição. As BVI são um centro líder de serviços financeiros e são internacionalmente reconhecidas por seu robusto regime regulatório e infraestrutura corporativa bem desenvolvida.

Sobre a Walkers e a WPS

Walkers é um escritório de advocacia internacional líder. Oferecemos serviços jurídicos, corporativos, fiduciários e de conformidade para instituições financeiras globais, bancos de investimento, participantes do mercado de capitais, empresas da lista Fortune 500, organizadores, promotores e gerentes, escritórios de advocacia do Magic Circle e da AmLaw 100, empresas de contabilidade, parcerias, empresas fiduciárias e outros fiduciários.

A Walkers Professional Services (WPS) é uma provedora líder de serviços financeiros corporativos, de governança corporativa, conformidade regulatória e serviços fiduciários para clientes corporativos e institucionais em todos os centros financeiros globais. A WPS oferece expertise e valor líderes de mercado para gastos por meio de sua exclusiva equipe de serviços jurídicos e profissionais integrados e tecnologia de ponta.

Para mais informações, entre em contato com:

Robert Hazelton

gerente de comunicações

Tel.: +44-(0)-20-3880-4918

E-mail [email protected]

FONTE Walkers

