Waltonchain voit le jour avec les puces RFID de son partenaire technique Silictec

Waltonchain a introduit le concept de VIoT (Valeur de l'Internet des Objets) afin de solutionner ces problèmes. Le projet s'est consacré à la recherche et au développement des circuits intégrés à étiquette RFID et de lecteurs de circuit intégré compatibles pour les applications de la technologie de la chaîne de blocs. Les CI se caractérisent par un module intégré d'accélération du cryptage et du décryptage basé sur la technologie RFID existante et un protocole d'interface de communication compatible avec les applications de la technologie de la chaîne de blocs. La mise en œuvre de ces solutions encouragera l'application de la technologie de la chaîne de blocs dans l'IdO et résoudra les problèmes suivants liés à l'application de la technologie de la chaîne de blocs :

Chaque étiquette (tag) n'a pas besoin de garder des données des nœuds et est uniquement responsable de la vérification de signature ;

Le matériel génère automatiquement des clés publiques aléatoires et des clés privées afin d'assurer la sécurité des applications de l'IdO, de garantir que l'étiquette est unique, authentique et impossible à falsifier ;

Les étiquettes peuvent réduire la quantité d'informations emmagasinées afin de résoudre le problème de la surcharge de la chaîne de blocs avec les grandes quantités d'informations dans les applications de l'IdO ;

L'accélération matérielle peut résoudre le problème de ralentissement du cryptage et du décryptage avec la technologie du cryptage asymétrique ;

Les étiquettes peuvent aider à pleinement atteindre la décentralisation de la gestion de biens et de la gestion d'actifs pour rendre les données impossibles à falsifier.

Waltonchain va probablement devenir l'un des dix meilleurs projets de la chaîne de blocs d'ici 2020 grâce à ses projets de mise en œuvre très répandus. Il s'est également engagé à la réalisation du VIoT par le biais d'une mise en œuvre importante de la chaîne de blocs. Comme l'a dit Liu Cai, directeur technique de Waltonchain : « Le principe absolu réside dans la technologie de base. C'est seulement en adhérant à l'innovation indépendante que nous pourrons mieux promouvoir le développement du secteur chinois des puces électroniques. » Waltonchain est à la hauteur de cette stratégie.

Actuellement, Waltonchain et un nombre croissant de sociétés en Chine préfèrent miser sur une recherche et un développement indépendants. À l'avenir, les IC deviendront le principal champ de bataille de la compétition scientifique et technologique entre les pays, ce qui contribuera au développement d'un monde nouveau, fiable, complètement ouvert et traçable.

Waltonchain est résolu à créer un écosystème commercial intégrant la chaîne de blocs avec l'IdO.

