Wanderlust Magazine gibt die Gewinner der Travel Awards 2022 in den Kategorien Reiseziele und Nachhaltigkeit im Tower of London bekannt

Costa Rica und Griechenland gewinnen in der Kategorie der begehrtesten Länder, während New Orleans und Dubrovnik zu den Lieblingsstädten der Wanderlust-Leser gekürt werden

LONDON, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Costa Rica, ein Land, das auf der ganzen Welt für seine atemberaubende Schönheit und als Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeit bekannt ist, wurde von den Lesern von Wanderlust zum Begehrtesten Land (Rest der Welt) für 2022 gekürt.

Am Dienstag, dem 8. November, trafen sich Hunderte der weltweit führenden Reiseveranstalter im Tower of London zur Verleihung der 21. Wanderlust Travel Awards, die von dem legendären Reisemoderator Simon Reeve präsentiert wurde. In diesem Jahr vergab Wanderlust eine Mischung aus Auszeichnungen für durch Leser gewähle Gewinner und Nachhaltigkeitspreisen der Branche.

„Costa Rica ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner unter den Wanderlust-Lesern. Die Mentalität seines Pura Vida, der Lebensfreude, und die herausragende natürliche Pracht haben auch 2022 wieder die Stimmen unserer Leser beeinflusst", sagte George Kipouros, Wanderlust-Chefredakteur, über den Gold-Gewinner. Kanada sicherte sich den Silberpreis in dieser Kategorie und verdrängte damit den Vorjahressieger Australien auf den Bronzeplatz.

New Orleans erhielt Gold als die Begehrteste Stadt (Rest der Welt). Die pulsierende und aufregende Stadt musste sich gegen starke Konkurrenten durchsetzen, wobei Tokio knapp vor Cartagena die Silbermedaille errang.

Die Leser wählten Griechenland zum Gewinner der Kategorie Beliebtestes Land (Europa). „Ein Sommer in Griechenland ist für viele Reisende ein Ritual – doch unsere Leser entdecken jetzt ein Reiseziel wieder, das das ganze Jahr über auch außerhalb der berühmten Inseln eine Fülle von Kultur, Natur und kulinarischen Erlebnissen bietet", fügte George Kipouros hinzu.

Dubrovnik gewann in der Kategorie Begehrteste Stadt (Europa), das mittelalterliche Tallinn erhielt Silber, gefolgt vom beliebten Lissabon in Bronze.

Unter dem Motto „Taking the Road Less Travelled" sind An Beliebtheit zunehmende Reiseziele für Wanderlust immer von Interesse. In diesem Jahr gewann Georgien die Goldmedaille, während das mittelamerikanische Belize und Saudi-Arabien Silber bzw. Bronze errangen.

Palawan auf den Philippinen wurde zur Begehrtesten Insel (Rest der Welt) gekürt; Irland wurde zur Begehrtesten Insel (Europa) gekürt. In anderen Kategorien dominierten die alten Favoriten. So ging der Preis für die beliebteste Fluggesellschaft an Singapore Airlines – die bisher jedes Jahr bei den Wanderlust Awards gewonnen hat – und der Preis für den Beliebtesten Reiseveranstalter (allgemein) an Audley Travel – ebenfalls ein mehrfacher Gewinner – während Exodus Travels und Trailfinders die anderen Spitzenplätze belegten. Sunvil gewann Gold in der Kategorie Beliebtester Reiseveranstalter (Spezialist), während Journey Latin America Silber und Wild Frontiers Bronze gewannen.

Nachhaltigkeit ist seit der Gründung von Wanderlust das Herzstück des Unternehmens. In diesem Jahr wurden neue Kategorien zur Anerkennung von Nachhaltigkeitsinitiativen eingeführt, die von einer Jury aus Branchenexperten bewertet wurden. Exodus Travels erhielt Gold in der Kategorie Reiseveranstalter, während Le Manoir Aux Quat'Saisons in der Kategorie Unterkunft und Visit Scotland in der Kategorie Fremdenverkehrsamt mit Gold ausgezeichnet wurden.

Wanderlust verlieh außerdem eine Auszeichnung für besondere Verdienste an den Trans Bhutan Trail, einen restaurierten mehr als 400 km langen alten Pfad, der viele der historischen Stätten Bhutans verbindet. Lyn Hughes, Mitbegründerin von Wanderlust, sagte: „Das Niveau der Nominierungen in den Nachhaltigkeitskategorien war beeindruckend, mit einer Vielzahl von bahnbrechenden Initiativen, die etwas bewirken."

Sehen Sie sich die Ergebnisse hier an – https://www.wanderlust.co.uk/content/wanderlust-travel-awards-results-2022/ – oder lesen Sie die ganze Geschichte und alle Kategorie-Gewinner HIER – https://wanderlusttravelawards.com/wp-content/uploads/2022/11/WLAwardsPressRelease.pdf

