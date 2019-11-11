網絡就緒研究所推出中文版網絡就緒培訓課程

華盛頓2019年11月11日 /美通社/ -- 網絡就緒研究所（Cyber Readiness Institute，簡稱CRI）今天發佈了面向中小企業的中文版「網絡就緒培訓課程」，繼續擴張全球版圖。

該研究所為中小企業提供免費的工具和資源，幫助他們建立網絡就緒文化，並向員工宣傳可以為企業、客戶和合作夥伴提供保護的網絡安全行為。

CRI董事總經理Kiersten Todt表示：「中國是世界上人口最多的國家，也是世界第二大經濟體，所以更應確保其小企業是建立在網絡安全的基礎上。在這個相互依存的世界裡，網絡的就緒度、安全性和靈活性至關重要，而全球性公司也視小企業為一體化供應鏈中的關鍵合作夥伴。」

CRI目前提供英語、西班牙語和葡萄牙語版本。其「網絡就緒培訓課程」不久後將推出日語、阿拉伯語，法語和德語版。

CRI的「網絡就緒培訓課程」主要側重四大網絡安全問題：密碼、網絡釣魚、軟件更新和USB的使用。該課程的開發融合了來自全球性企業的領先安全專家的知識和中小企業的反饋意見，是一項免費、自主學習的網上課程。

課程分五個階段，在每個階段的學習中都會為用戶提供必要的資源和工具，包括政策、海報和員工培訓材料。準備接受培訓的公司必須從內部挑選一位網絡負責人來獲取並負責這項課程。

網絡就緒研究所簡介

CRI是一個非營利機構，雲集了來自不同地區、不同行業的企業領導者，他們為開發免費的網絡安全工具提供了重要資源和知識，旨在幫助中小企業構建安全的網絡環境。該研究所力求提高中小企業的網絡就緒度水平，加強全球價值鏈的安全性。

Cyber Readiness Institute

SOURCE Cyber Readiness Institute