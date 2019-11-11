网络就绪研究所推出中文版网络就绪培训课程

网络就绪研究所（Cyber Readiness Institute，简称CRI）今天发布了面向中小企业的中文版"网络就绪培训课程"，继续扩张全球版图。 Tweet this

CRI董事总经理基尔斯滕-托德(Kiersten Todt)表示："中国是世界上人口最多的国家，也是世界第二大经济体，所以更应确保其小企业是建立在网络安全的基础上。在这个相互依存的世界里，网络的就绪度、安全性和灵活性至关重要，而全球性公司也视小企业为一体化供应链中的关键合作伙伴。"

CRI目前提供英语、西班牙语和葡萄牙语版本。其"网络就绪培训课程"不久后将推出日语、阿拉伯语，法语和德语版。

CRI的"网络就绪培训课程"主要侧重四大网络安全问题：密码、网络钓鱼、软件更新和USB的使用。该课程的开发融合了来自全球性企业的领先安全专家的知识和中小企业的反馈意见，是一项免费、自主学习的在线课程。

课程分五个阶段，在每个阶段的学习中都会为用户提供必要的资源和工具，包括政策、海报和员工培训材料。准备接受培训的公司必须从内部挑选一位网络负责人来获取并负责这项课程。

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网络就绪研究所简介

CRI是一个非营利组织，云集了来自不同地区、不同行业的企业领导者，他们为开发免费的网络安全工具提供了重要资源和知识，旨在帮助中小企业构建安全的网络环境。该研究所力求提高中小企业的网络就绪度水平，加强全球价值链的安全性。

Cyber Readiness Institute

SOURCE Cyber Readiness Institute