Wanhua Chemical revela sua estratégia sustentável com conquistas frutíferas divulgadas por meio de seu relatório ESG de 2022

YANTAI, China, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Wanhua Chemical ("Wanhua" ou "a Empresa"; 600309.SS), divulgou seu abrangente relatório ambiental, social e de governança ("ESG") em 19 de julho de 2023. A Wanhua Chemical promete atingir o pico de emissões de carbono antes de 2030 e se esforçar para alcançar a neutralidade de carbono até 2048, de acordo com o Escopo 1 e o Escopo 2 do Protocolo de Gases do Efeito Estufa, que se referem a emissões diretas pertencentes ou controladas por uma empresa, e emissões indiretas que são uma consequência das atividades da empresa, mas ocorrem de fontes que não são de sua propriedade ou controladas por ela, respectivamente.

"Guiada por nossa missão 'Avançando a Química, Transformando Vidas', a Wanhua Chemical se dedica a utilizar o poder da química para impulsionar nossa própria evolução e oferecer soluções para os desafios coletivos que a humanidade enfrenta, contribuindo, em última análise, para um futuro sustentável. Nossas ações ESG solidificaram a base para nosso desenvolvimento sustentável e nos impulsionaram neste caminho para um futuro mais verde", afirmou Liao Zengtai, presidente da Wanhua.

A estratégia sustentável da Wanhua coloca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas como os pilares de seus esforços e é responsável por iniciativas estratégicas relacionadas em oito áreas principais, incluindo neutralidade climática, proteção ambiental, inovação industrial, segurança e saúde, desenvolvimento de talentos, responsabilidade social, governança corporativa e ética nos negócios. A implementação e o acompanhamento do projeto promoverão o desenvolvimento sustentável juntamente com todas as partes relevantes.

As iniciativas ambientais estão no centro da estratégia sustentável da Wanhua

A Neutralidade Climática se concentra na gestão de emissões de carbono e na otimização da estrutura energética por meio da utilização de energia verde. A Proteção Ambiental enfatiza a gestão de recursos hídricos, tratamento e reutilização de resíduos, biodiversidade, preservação do solo e mitigação da poluição sonora. A inovação industrial gira em torno da otimização das operações da planta, dos avanços tecnológicos, da captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) e da promoção de uma economia circular.

A Wanhua já alcançou marcos notáveis em suas iniciativas ESG. Em 2022, as emissões de gases de efeito estufa da empresa por tonelada de produtos atingiram uma queda de 14% em relação ao final de 2021 e cairão pelo menos 20% até 2030. Estima-se que, até 2030, todos os projetos conjuntos de energia limpa da Wanhua permitirão obter 14,9 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade limpa todos os anos e reduzir as emissões de carbono em 8,65 milhões de toneladas.

Na gestão de recursos hídricos, a empresa implementou medidas rigorosas para regular a geração, coleta, tratamento, reutilização e descarte de efluentes, visando o descarte zero de efluentes. Em comparação com 2021, o consumo de água doce da Wanhua por unidade de produto diminuiu 29%. O gerenciamento de resíduos, considerado um aspecto fundamental da medida ambiental da Wanhua, foi incluído no compromisso de atingir uma redução de ≥10% na intensidade das emissões de gases de escape e na intensidade das emissões de resíduos sólidos em comparação com o ano de referência.

A Wanhua Chemical, alavancando a ligação da cadeia industrial, promove o desenvolvimento de uma economia circular na reciclagem. Por meio de pesquisa tecnológica e cadeias industriais conjuntas a montante e a jusante, o negócio de reciclagem envolve projetos como substituição de madeira, compartilhamento de embalagens e reciclagem de materiais. Em 2022, a empresa implementou o marco da reciclagem e reutilização de poliuretano, abrindo novos canais para o processamento de resíduos de espuma de poliuretano e promovendo ainda mais o desenvolvimento da economia circular. Em junho do ano passado, foi lançada a marca verde Waneco®, abrangendo materiais reciclados pós-consumo, biodegradáveis e de base biológica.

Continuando a criar valor social colocando as pessoas em primeiro lugar

Na esfera social, a Wanhua valoriza significativamente a saúde e a segurança, garantindo a segurança química e promovendo o bem-estar de seus funcionários. O desenvolvimento de talentos se concentra em aprimorar a gestão de crescimento dos funcionários, promover a diversidade, igualdade e inclusão (DEI) e implementar políticas rigorosas contra a discriminação. A responsabilidade social abrange o desenvolvimento da comunidade, gestão de fornecedores e segurança da informação. Até 2022, a taxa de acidentes com lesões registráveis por funcionários caiu para 0,082 vezes por 200.000 horas de trabalho e a taxa de rotatividade de funcionários por acidentes de trabalho caiu para 0,042 vezes por 200.000 horas de trabalho. O número de novos funcionários é superior a 5.000 em 2022 e a taxa de rotatividade é de 3%, revelando um status de talento estável para desenvolvimento de longo prazo.

A Wanhua cumpre ativamente suas responsabilidades sociais, apoiando o desenvolvimento da comunidade e participando de atividades de educação cultural e bem-estar social nas áreas onde atua. A empresa contribuiu com mais de 12 milhões de yuans para doações externas e projetos de bem-estar público, com foco na redução da pobreza, revitalização rural, educação, proteção ambiental e doações de caridade por meio de federações filantrópicas. A Wanhua também organizou vários eventos comunitários, incluindo o Enterprise Open Day, o Wonder Lab e o prêmio de bolsa de estudos, para aumentar a conscientização pública.

Conquistas éticas notáveis ilustram uma dedicação inflexível à conduta ética

As melhorias de governança têm sido uma prioridade para a Wanhua Chemical, com foco no aprimoramento da estrutura de governança, na melhoria dos mecanismos de gestão e na defesa da ética nos negócios. As operações de conformidade e a prevenção anticorrupção são enfatizadas para manter os padrões éticos. No ano de 2022, a empresa ajustou e se reestruturou com um achatamento dos níveis de gestão e uma redução no pessoal do governo fora das funções de P&D, produção e vendas. Mais de 95% das transferências internas de negócios foram simplificadas em 1 a 3 etapas, melhorando significativamente a eficiência da gestão. A empresa também fortaleceu a ética nos negócios, as operações de conformidade e a prevenção anticorrupção por meio de programas de treinamento aprimorados para seus funcionários. Até 2022, a Wanhua Chemical tem 100% de cobertura de treinamento interno de ética nos negócios e 100% de cobertura de treinamento anticorrupção.

Olhando para o futuro, a Wanhua continua comprometida com seu caminho de desenvolvimento verde, de baixo carbono e sustentável. A empresa acelerará a transição para novas fontes de energia, como energia eólica, fotovoltaica e hidrogênio verde, reduzindo a dependência da energia tradicional. Por meio da inovação tecnológica, a Wanhua continuará avançando na tecnologia de produção química, alcançando baixo consumo de energia e emissões zero. A empresa investirá em tecnologias de gerenciamento de energia, aumentará a eficiência de utilização de energia abrangente e estabelecerá parques industriais de baixo carbono e carbono zero. Com foco em P&D e inovação, a Wanhua adotará ações de longo prazo em direção à sustentabilidade, integrando totalmente o desenvolvimento sustentável em suas operações de negócios e colaborando com todas as partes interessadas para criar um futuro sustentável.

