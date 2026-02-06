Wanxiang A123 met fin à l'ère de l'emballement thermique grâce aux technologies de refroidissement à l'état semi-solide et par immersion

Avec près de 50 incendies liés au stockage de l'énergie signalés dans le monde l'année dernière, l'emballement thermique s'est imposé comme le problème de sécurité le plus important du secteur.

DETROIT, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. a dévoilé une solution de sécurité nouvelle génération lors de son événement « Gathering Stars, Smart Storage Future » (Séries Star, l'avenir du stockage intelligent) en présentant les éléments de batterie semi-solides de la série Star et les systèmes de refroidissement par immersion de la série Star River. Ensemble, ces technologies redéfinissent la sécurité du stockage de l'énergie, des éléments microscopiques des matériaux jusqu'à l'architecture complète du système.

Par nature, les batteries au lithium-ion liquides traditionnelles sont vulnérables aux dommages physiques et à l'instabilité thermique. En revanche, la cellule semi-solide de la série Star de Wanxiang A123 a fait preuve d'une sécurité intrinsèque sans précédent. Lors d'un test rigoureux au cours duquel dix aiguilles d'acier ont perforé l'élément simultanément, la batterie n'a présenté ni feu, ni fumée, ni propagation thermique.

Cette performance est rendue possible par la technologie exclusive « Full-Domain Ice Sealing » de Wanxiang A123, qui immobilise l'électrolyte dans un état semi-solide, réduisant ainsi considérablement la réactivité sous contrainte mécanique. Une protection supplémentaire est assurée par une grille de sécurité interne et un revêtement armé externe, qui empêchent les courts-circuits internes, même à des températures extrêmes.

Pour assurer la gestion thermique au niveau du système et éliminer la répartition inégale de la chaleur, la série Star River utilise un refroidissement par immersion avancé, en immergeant complètement les éléments dans un liquide de refroidissement diélectrique isolant. Les données opérationnelles montrent que même à des températures ambiantes de 45 °C, l'écart de température entre les cellules reste inférieur à 2,6 °C. En cas de défaillance de l'élément, le liquide de refroidissement agit comme un bouclier thermique liquide, absorbant rapidement la chaleur et bloquant physiquement la propagation thermique.

La plateforme est déployée à travers quatre solutions spécialisées adaptées aux applications à haut risque et critiques. Pour les centres de données, la solution CCHT adopte une architecture 800 V, éliminant les onduleurs redondants et augmentant l'efficacité du système de plus de 4 %. Pour les installations extérieures, des armoires conformes à la norme IP68 garantissent la durabilité dans les environnements extrêmes. Les applications offshore et les contraintes de transport sont prises en compte grâce à un conteneur modulaire de 5 pieds construit conformément à la norme d'expédition 5HC, qui résout les problèmes de poids, tandis qu'un conteneur à haute intégration de 20 pieds intègre une structure de verrouillage à niveau zéro brevetée et des systèmes doubles de suppression des incendies.

La plateforme BMS sans fil de Wanxiang A123, qui améliore encore l'intelligence du système, intègre des capteurs de pression capables de détecter les variations de pression interne et d'émettre des avertissements de sécurité jusqu'à 10 minutes plus tôt que les méthodes de surveillance conventionnelles.

Ensemble, les séries Star et Star River représentent une architecture de sécurité complète de nouvelle génération, marquant un changement décisif au-delà des limites conventionnelles du lithium-ion et établissant une nouvelle référence en matière de stockage d'énergie sûr et évolutif.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP