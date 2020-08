Wanzhou, cidade lacustre do oeste da China, espera turistas com muito a oferecer

WANZHOU, China, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O distrito de Wanzhou do município de Chongqing, oeste da China, é uma cidade lacustre e causou um alvoroço na noite de 27 de agosto com um show ao vivo, realizado para promover seu turismo e produtos culturais. Transmitido ao vivo em 12 plataformas online, o show, com a bela paisagem e os recursos ricos de Wanzhou, recebeu 35,42 milhões de visualizações e 11,27 milhões de curtidas, de acordo com o Departamento de Publicidade do Distrito de Wanzhou.

Situada no coração da área do reservatório das Três Gargantas (Three Gorges), Wanzhou ostenta uma longa história e profunda cultura, e é um lugar que atrai a visita de estudiosos desde tempos remotos. Nos últimos 1800 anos, a cultura Chongqing, a cultura Três Gargantas, a cultura imigrante, a cultura da guerra contra os japoneses e a revolução cultural se encontraram e se fundiram em Wanzhou, criando uma cultura local única.

Em 2006, a grandiosa Represa das Três Gargantas foi concluída. Após o represamento da água, Wanzhou testemunhou o surgimento de um cordão de lagos. Mais tarde, 29 parques urbanos e 26 praças urbanas foram construídos em Wanzhou, formando um espaço de margens interconectadas. Uma nova cidade com lagos, montanhas e arranha-céus acompanhando-se uns aos outros surgiu. Em 2016, a paisagem lacustre de Wanzhou foi considerada como uma das dez principais atrações turísticas da nova Três Gargantas.

Quando as pessoas vêm a Wanzhou, elas devem visitar três importantes marcos. O campanário das Montanhas Ocidentais (Western Hills), que existe nas margens do rio Yangtze há quase um século, é uma combinação impressionante dos estilos chinês e ocidental. Ainda badala pontualmente. A usina elétrica de Ba Du foi construída e forneceu apoio de energia para as empresas industriais e de mineração que se mudaram para lá há 80 anos. As unidades antigas da usina ainda estão gerando eletricidade. As ruínas da Cidade Antiga de Tiansheng, que sobreviveram à guerra contra Yuan, no final da Dinastia Song, do Sul, ocuparam uma posição importante no sistema de defesa da cidade de Sichuan e na história das guerras Song e Yuan.

O Memorial do Imigrante das Três Gargantas de Chongqing é outro lugar imperdível em Wanzhou. Ele mantém um registro completo da história dos imigrantes das Três Gargantas e da construção da área do reservatório. Há poucos dias, o museu, juntamente com o Pavilhão do Memorial da Conferência Fujian Gutian (Fujian Gutian Conference Memorial Hall) e o Pavilhão do Memorial Hebei Xibaipo ( Hebei Xibaipo Memorial Hall), foi selecionado como o primeiro grupo de unidades-piloto sobre a cultura da revolução – como parte de um projeto nacional para preservar e promover a cultura nacional chinesa.

As Cataratas de Wanzhou também merecem uma visita. É chamada de a primeira catarata da Ásia. A queda d'água tem 151 metros de largura, 64,5 metros de altura e cobre uma área de 9.739,5 metros quadrados. É uma das poucas quedas d'água que podem ser vistas de todos os ângulos.

Há três pratos locais populares: macarrão de Wanzhou, comida no vapor e peixe assado. Em 2018, Wanzhou foi oficialmente reconhecida como a cidade natal do peixe grelhado na China.

Além disso, Wanzhou é um bom lugar para comprar lembranças relacionadas com a barragem das Três Gargantas. O singular clima dos lagos nas Três Gargantas nutre a rica produção de Wanzhou, a exemplo dos produtos cítricos locais, ameixas e tangerinas, enviadas para a área para cultivo. A marca de pentes de madeira Carpenter Tan é famosa, assim como o crocante e refrescante tubérculo de mostarda em conserva de Yuquan e o charque picante. Os bordados e as pedras das Três Gargantas são bastante distintos, enquanto o chá Tiancong local e o licor Shixiantaibai apresentam um sabor prolongado.

A cidade aquática testemunha paz e prosperidade de longa data, ecoadas por altas e emocionantes cantigas laborais dos velhos tempos e agora, por árias da vida desacelerada. Em Wanzhou, pode-se caminhar nas ruas para saborar a elegância milenar do Monumento Xishan e da Antiga Cidade de Tiansheng. Outra boa opção é um passeio à beira do rio para assistir ao pôr do sol nas Montanhas Ocidentais ou ver a luz matinal brilhando sobre as florestas. Também é recomendável velejar no lago para apreciar a vista noturna e as ondas recorrentes.

Wanzhou sempre priorizou a conservação ecológica para impulsionar o desenvolvimento verde. Ao aproveitar a oportunidade para construir o círculo econômico Chengdu-Chongqing, Wanzhou está fazendo todos os esforços para construir uma cidade central regional e um centro econômico na Área do Reservatório das Três Gargantas. A cidade também planeja se tornar um centro de distribuição turística e um destino importante na Área do Reservatório das Três Gargantas, promovendo suas vantagens geográficas no turismo das Três Gargantas, bem como as perspectivas de desenvolvimento.

