Warburg Pincus et Javier Marín Romano s'associent pour acquérir Self Bank de la Société Générale

Self Bank est un important fournisseur de gestion de patrimoine en ligne avec une large gamme de produits bancaires et de gestion de patrimoine, notamment des comptes d'épargne, des comptes de paie, des fonds propres, de contrats sur différence et plus de 2000 fonds d'investissement.

« Self Bank, qui possède une offre étendue de produits et de services ainsi qu'un leadership numérique et un service client primé, constitue une plateforme incontournable pour la future croissance du marché espagnol de la gestion de patrimoine », a déclaré Dan Zilberman, dirigeant de Warburg Pincus en Europe. « Nous sommes ravis de nous associer à Javier, dont la vaste expérience dans les secteurs espagnols de la gestion de patrimoines et de services bancaires, sera précieuse, car nous renforçons notre position dans ce secteur et attirons les principaux conseillers et clients financiers espagnols. »

« Depuis plus de 15 ans, Self Bank a permis à ses clients de fournir des solutions innovantes et porteuses de valeur leur permettant de prendre le contrôle de leur avenir financier », a déclaré M. Marín. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Warburg Pincus et la direction de Self Bank pour exploiter les bases solides de Self Bank, et, ensemble, repositionner l'entreprise pour son prochain chapitre de croissance. »

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2018, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance. La société gère plus de 44 milliards USD d'actifs sous gestion privée. Le portefeuille actif de plus de 160 entreprises de la société est très diversifié par niveau, secteur et zone géographique. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté des équipes de direction qui cherchent à construire des entreprises durables avec une valeur durable.

Warburg Pincus a investi plus de 11 milliards USD dans l'ensemble du secteur des services financiers, y compris l'assurance, la gestion d'actifs, la finance spécialisée, le traitement de paiements et de transactions ainsi que 18 institutions bancaires réglementées.

Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 17 fonds de capital-investissements qui ont investi plus de 67 milliards USD dans plus de 820 entreprises dans plus de 40 pays. La société a son siège à New York et dispose de bureaux à Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.warburgpincus.com.

Biographie de Javier Marín Romano

Javier Marín Romano compte près de 25 ans d'expérience dans les services bancaires et financiers en Espagne. Il a gagné cette connaissance après avoir occupé divers postes à la Banco Santander depuis 1991, notamment dans les postes de directeur et de directeur général de 2013 à 2015. Auparavant, il était responsable de la division assurance et gestion des actifs et des services bancaires de banque privée (Global Private Banking, Asset Management and Insurance). M. Marín est titulaire d'un diplôme en droit et d'un baccalauréat en gestion des entreprises.

