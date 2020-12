Warner faz parceria com empresas nativas do digital para divulgar filme Mulher-Maravilha 1984

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O cinema foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Com o isolamento social e o fechamento dos cinemas, vários lançamentos de filmes foram adiados, com prejuízos bilionários para muitas produtoras e cinemas locais.

No Brasil, o prejuízo chegou a 1,2 bilhão nos primeiros três meses da pandemia, segundo dados da Abraplex: Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex.

Com isso e com a abertura gradual dos cinemas, as produtoras tiveram que traçar novas estratégias para esse momento. É o caso da Warner Bros, que fez uma histórica parceria com empresas do digital para divulgar seu novo filme: Mulher-Maravilha 1984 (Wonder Woman 1984).

Uma dessas parcerias é com a marca brasileira Evah, especializada em chás naturais. Para o lançamento, a Evah dará 1984 chás como cortesia. Siga a leitura e saiba mais!

Warner e marcas digitais: a nova estratégia de lançamento de filmes

Os cinemas começaram a reabrir suas portas, ainda que de uma forma lenta e gradual. Mesmo assim, os prejuízos deste ano são significativos. É por isso que as produtoras vêm inovando.

A Warner Bros., uma das maiores em todo o mundo, criou a estratégia de firmar parcerias com marcas nativas do digital, ou seja, marcas que surgiram e se consolidaram nessa modalidade online.

Com essa parceria, o lançamento dos filmes, como a Mulher Maravilha 1984, terá outros atrativos, com criativas novidades para os espectadores. A parceria com a brasileira Evah é uma delas, veja a seguir.

Evah e Warner Bros.: 1984 chás como cortesia

Para o lançamento do filme Mulher Maravilha 1984, a Evah decidiu disponibilizar 1984 chás em granel como cortesia: as pessoas terão que pagar apenas o valor do frete para receber os chás em suas casas, em todas as regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o frete também é gratuito.

A Evah foi criada durante a pandemia e, meses depois, se consolidou. Os chás são 100% naturais, feitos a partir de produtores locais certificados e preparados em saquinhos piramidais, sem conservantes ou outros tipos de substâncias químicas.

Para participar e conseguir o seu chá de cortesia, clique aqui.

Por que escolheram o chá de laranja e capim-limão?

Cada detalhe dessa parceria foi pensado: escolheram o chá de Laranja e Capim-Limão, uma mescla que ajuda a diminuir os sintomas do estresse e a acalmar o corpo e a mente de forma natural.

Esse mix, que também tem melissa, erva-doce, hortelã e jasmim, promove uma melhoria na qualidade do sono e combate a insônia, um problema que se acentuou neste ano, por todo o estresse e angústias desse período.

É por essa razão, então, que a Evah escolheu esse mix: uma forma de contribuir para que as pessoas se sintam melhor, durmam melhor e tenham mais bem-estar.

Quais são os novos protocolos para ir ao cinema?

Por falar em bem-estar, é importante conhecer os novos protocolos para ir aos cinemas. Nas capitais, muitas salas já estão abertas desde outubro, com cuidados e novos hábitos de prevenção.

Alguns dos protocolos são:

Intervalos maiores entre as sessões para higienização das salas e poltronas

Redução da capacidade das salas

Uso obrigatório de máscara

Medição de temperatura antes de ingressar à sala

Sistemas de purificação do ar

Cada cinema conta com seus protocolos, mas, em geral, esses são obrigatórios em todas as salas do Brasil, tanto em capitais quanto no interior do país.

O filme Mulher Maravilha 1984 tem sua estreia marcada para o dia 25 de dezembro, tanto nos cinemas quanto na HBO Max, plataforma de streaming com grandes sucessos da Warner.

Aqui no Brasil, a plataforma ainda não está disponível. Os fãs terão que ir ao cinema, tomando todos os cuidados e ganhando de brinde um chá da Evah!

Fontes:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impactos_da_pandemia_de_COVID-19_no_cinema

https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/12311-impactos-da-covid-19-nas-atividades-de-cinema-no-brasil-sera-tematica-da-7-edicao-da-serie-pandemia-e-sociedade-da-fundaj

https://istoe.com.br/cinema-brasileiro-tera-um-prejuizo-de-r-12-bilhao/

https://evah.com.br/products/cha-laranja-capim-limao-granel

https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2020/10/15/cinemas-reabrem-em-sao-paulo-e-brasil-tem-mais-de-10-capitais-com-salas-abertas.ghtml

https://www.uol.com.br/splash/noticias/2020/10/10/reabertura-de-cinema-em-sp-desperta-curiosidade-e-novos-protocolos.htm

FONTE Evah

SOURCE Evah