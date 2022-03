Wasabi "Hot Cloud Storage" est désormais certifiépour l'utilisation avec Veritas NetBackup™

L'intégration offre une sécurité et une résilience de haut niveau pour les déploiements à grande échelle dans le cloud.

PARIS, 1er Mars 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, spécialiste du stockage cloud, annonce être désormais certifié pour être utilisé avec Veritas NetBackup, la solution de sauvegarde et de récupération d'entreprise leader du secteur. Les utilisateurs de Wasabi et de Veritas NetBackup bénéficient d'une tarification plus abordable et prévisible, d'un stockage cloud et d'une gestion des données simplifiés, ainsi que des meilleures fonctions de sécurité et de récupération pour se protéger contre les ransomwares et autres menaces.

Veritas NetBackup offre une solution simple mais puissante aux services informatiques, afin de garantir l'intégrité et la disponibilité de leurs données dans divers environnements et à tous les niveaux de l'entreprise. Flexible, NetBackup supporte plus de 800 types d'opérations, 1 400 cibles de stockage et plus de 60 fournisseurs de cloud afin de permettre une protection complète des données. La solution s'adapte aux charges de travail de toute taille pour les environnements hybrides, physiques, virtuels, conteneurisés et multi-cloud. Elle prend également en charge la reprise après sinistre (DR) à l'échelle des environnements sur site, hybrides et multi-cloud afin d'atteindre des objectifs spécifiques en termes de temps de reprise (RTO) et de points de reprise (RPO), tout en préservant l'intégrité des données grâce à la gestion des identités et des accès, au chiffrage des données et au stockage immuable. Les fichiers de sauvegarde restent ainsi en sécurité et à l'abri des intrus malveillants.

Parallèlement, le stockage cloud proposé par Wasabi, est 80 % moins cher que les hyperscalers, sans frais de sortie ou pour les appels d'API. Les clients de Veritas et de Wasabi peuvent ainsi accéder instantanément aux données critiques de l'entreprise dès qu'ilsle souhaitent. Wasabi est également conçu avec une durabilité des données proche de 100% (99,999999999%).

En tant que partenaire Veritas Elite, Wasabi est également compatible avec Veritas Backup Exec™, une solution de sauvegarde et de restauration unifiée pour les environnements virtuels, physiques, publics et de cloud hybride, et Enterprise Vault, l'une des solutions d'archivage les plus déployées au monde.

« Ensemble, Wasabi et Veritas offrent des avantages qui changent la donne pour les entreprises recherchant une nouvelle approche pour le stockage et la gestion de leurs données. NetBackup est l'une des plus importantes solutions de sauvegarde et de récupération au monde. Nous sommes ravis d'apporter les performances élevées, la prévisibilité et la sécurité de Wasabi aux grandes organisations afin qu'elles puissent se concentrer sur la prise de décisions commerciales, sans se préoccuper du coût de leur stockage dans le cloud »

-David Friend, Co-fondateur et PDG de Wasabi Technologies.

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un stockage objet dans le cloud, avec une tarification simple, prédictible et abordable, pour les entreprises du monde entier. Avec Wasabi, les entreprises du monde entier peuvent stocker une quantité illimitée de données et y accéder instantanément pour un cinquième du prix de la concurrence, sans paliers compliqués ni frais egress imprévisibles. Wasabi est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises clientes dans le monde entier, et a été reconnu comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi, société privée basée à Boston, a obtenu près de 275 millions de dollars de financement à ce jour.

Rejoignez Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram, et découvrez notre blog.

Agence Ballou

Caroline De Frias • Thomas Duporge • Mickaël Barreteau

[email protected]

+33 (0)1 42 22 24 10

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525079/Wasabi_Logo.jpg

SOURCE Wasabi Technologies