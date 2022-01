Wasabi Technologies et Axis Communications s'associent pour fournir un stockage Cloud révolutionnaire pour la vidéosurveillance moderne

L'interopérabilité certifiée avec AXIS Camera Station VMS réduit considérablement les coûts de stockage de la vidéosurveillance et répond facilement aux exigences de conformité en matière de conservation

BOSTON, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies , la société de stockage dans le Cloud à chaud , a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Axis Communications , le leader de l'industrie de la vidéo sur IP, pour fournir un stockage dans le Cloud pour AXIS Camera Station (ACS) VMS. Cette solution révolutionnaire combine la force de la technologie vidéo de pointe d'Axis avec l'évolutivité illimitée et le coût prévisible et extrêmement faible de Wasabi pour aider les organisations à optimiser leurs déploiements de vidéosurveillance modernes et à gérer plus efficacement les environnements haute définition en évolution et les périodes de conservation plus longues.

Les caméras réseau intelligentes et les applications analytiques capturent plus de séquences que jamais auparavant et nécessitent une augmentation de la capacité de stockage. Cependant, de nombreuses organisations ont du mal à obtenir les ressources et la bande passante nécessaires pour stocker efficacement leur vidéo de manière rentable. Désormais, grâce au stockage à la demande dans le Cloud à chaud abordable, rapide et fiable de Wasabi, les utilisateurs d'ACS peuvent accéder rapidement et simplement à leurs fichiers vidéo pour des temps de récupération plus rapides sans fluctuer les coûts traditionnellement associés aux solutions de stockage dans le Cloud. Wasabi est 80 % moins cher pour stocker des enregistrements vidéo que les fournisseurs de stockage dans le Cloud traditionnels et il n'y a pas de frais pour les demandes de sortie ou d'API, ce qui réduit le coût total de possession et le rend plus prévisible.

« Le paysage de la sûreté et de la sécurité connaît une transformation numérique sans pareille. Cette évolution s'accompagne de plus d'exigences opérationnelles et légales qui ont un impact significatif sur les coûts », a déclaré Heidi Urban, responsable du développement commercial, partenaires d'intégration technologique, Axis Communications. « En s'associant à Wasabi, nos clients peuvent capitaliser sur la technologie de pointe qu'Axis offre avec la tranquillité d'esprit supplémentaire que leur vidéo est entièrement sécurisée et accessible instantanément à un prix prévisible. »

ACS permet aux utilisateurs de créer un système puissant et évolutif qui couvre les besoins de sûreté et de sécurité, tout en restant intuitif pour le gérer, prendre en charge les incidents, trouver et exporter rapidement des preuves haute définition et superviser l'accès physique. Désormais, avec la possibilité de déplacer la vidéo vers Wasabi, la quantité de séquences pouvant être stockées n'est pas limitée à la taille de la base de données d'enregistrement sur site. Les utilisateurs peuvent maintenant évoluer progressivement en fonction d'une politique de conservation. Cette architecture est conçue pour offrir de la flexibilité tout en maintenant une fiabilité et une disponibilité élevées pour répondre aux diverses exigences de conformité vidéo. Les images stockées dans Wasabi sont considérées comme « chaudes », ce qui signifie qu'elles peuvent être consultées en quelques millisecondes.

Wasabi est déployé dans des centres de données entièrement sécurisés et redondants, certifiés conformes aux normes SOC 2 et ISO 27001. Le service est conçu conformément aux meilleurs modèles de sécurité et pratiques de conception de l'industrie pour se protéger contre les ransomwares, les erreurs humaines et d'autres événements de perte de données. Les organisations peuvent configurer leur contenu vidéo et les fichiers associés pour qu'ils soient immuables pendant une période de conservation définie par l'utilisateur, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés de quelque manière que ce soit, par quiconque, tout au long de leur durée de vie. Ce niveau d'immuabilité maintient l'intégrité du contenu pendant des périodes de conservation définies pour aider les utilisateurs à se conformer aux réglementations gouvernementales nationales et locales, tout en rendant le processus de récupération sans friction.

« Wasabi et Axis redéfinissent ce qui est possible pour la prochaine génération de vidéosurveillance », a déclaré David Boland, directeur principal du marketing produit, Wasabi Technologies. « Nous ne pourrions être plus ravis de nous associer à la première marque mondiale de vidéo IP pour fournir l'environnement de stockage dans le Cloud le plus abordable pour les infrastructures de surveillance de haute qualité du secteur. »

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un stockage Cloud à chaud simple, prévisible et abordable pour les entreprises du monde entier. Elle permet aux organisations de stocker et d'accéder instantanément à une quantité illimitée de données à 1/5ème du prix de la concurrence, sans niveaux complexes ni frais de sortie imprévisibles. Reconnue par des dizaines de milliers de clients dans le monde, Wasabi a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les co-fondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage dans le Cloud, David Friend et Jeff Flowers, Wasabi a obtenu un financement de près de 244 millions d'euros (275 millions de dollars) à ce jour et est une société privée basée à Boston.

