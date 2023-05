Washington Traffic Safety Commission aumentará las patrullas de vigilancia del uso del cinturón de seguridad a partir del 15 de mayo

OLYMPIA, Wash., 10 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Washington Traffic Safety Commission (WTSC) brinda su apoyo a las campañas anuales de aplicación de la ley para aumentar el uso del cinturón de seguridad. La campaña de este año se desarrollará entre el 15 de mayo y el 4 de junio. El uso del cinturón de seguridad desempeña un papel fundamental en la reducción de la gravedad de las heridas relacionadas con el tráfico y sigue siendo una prioridad nacional y del estado de Washington. A partir del 2015, aproximadamente una de cada cinco muertes fueron ocupantes de vehículos sin cinturón de seguridad. Las estimaciones iniciales de 2022 indican una tendencia ascendente de los accidentes mortales y graves en los que están implicados ocupantes sin cinturón de seguridad.

Tras una leve caída del 94.2% al 93.9% en el uso del cinturón de seguridad entre los ciudadanos de Washington en 2022, la próxima patrulla del cinturón de seguridad tiene como objetivo aumentar el uso del cinturón de seguridad y prevenir heridas y muertes relacionadas con el tráfico. "Nuestro objetivo no es multar más, sino recordar a los conductores la importancia del uso del cinturón de seguridad y garantizar la seguridad de todos en la carretera", informó Mark McKechnie, director de Relaciones Externas de la WTSC.

Con el fin de ayudar a que las personas recuerden abrocharse el cinturón y evitar multas, la WTSC está llevando a cabo su campaña "However You Say It" (Lo digas como lo digas), que utiliza ejemplos fáciles y amistosos para ayudar a recordar a todo el mundo que debe abrocharse el cinturón. También se emitirá una campaña en español, "Loteria". Estos anuncios se emitirán en las redes sociales, la televisión y la radio, así como en servicios de transmisión en directo de audio y video, en un esfuerzo por resaltar este mensaje en todo el estado.

McKechnie declaró: "La mayoría de los ciudadanos de Washington se abrochan el cinturón cuando están en la carretera. Y es fácil recordar a las personas que viajan con uno que lo hagan también. Nunca se sabe cuándo ese simple recordatorio puede salvar una vida".

Para obtener más información sobre el uso del cinturón de seguridad en el estado de Washington, consulte el informe 2022 de la WTSC o visite https://www.togetherwegetthere.com/seat-belts/.

Acerca de la Comisión de Seguridad de Tráfico de Washington

El Washington Traffic Safety Commission (WTSC) es la oficina de seguridad designada de Washington. La WTSC dirige los esfuerzos a escala estatal y crea asociaciones para salvar vidas y prevenir accidentes en las carreteras de Washington en beneficio de la salud, la seguridad y las comunidades. En coordinación con muchos otros organismos públicos estatales y locales, la comisión se propone reducir a cero las muertes y accidentes graves por accidentes de tráfico de ahora al 2030.

