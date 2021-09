Wasserman accélère son plan de croissance européen avec l'ouverture d'un bureau à Düsseldorf, en Allemagne

Le bureau sera dirigé par des cadres expérimentés en marketing, Kai Burkhard et Sebastian Birwe

LONDRES, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Wasserman, l'agence mondiale de sport, de musique et de marketing, a encore renforcé les capacités de la société en Allemagne et dans toute l'Europe en ouvrant un bureau spécialisé dans le marketing à Düsseldorf. Ce bureau sera dirigé par des responsables marketing expérimentés, Kai Burkhard et Sebastian Birwe, qui rejoignent Wasserman en tant que vice-présidents seniors pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

Le bureau de Düsseldorf rejoint le réseau paneuropéen existant de Wasserman, un réseau de partenaires stratégiques et de bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Finlande, en Suisse, en Italie et en Europe de l'Est.

« Avoir une présence solide en Allemagne est une autre étape importante de notre plan stratégique », a déclaré Casey Wasserman, président-directeur général. « L'annonce d'aujourd'hui est le résultat de plus de 15 ans d'investissements en Europe et fait partie de notre mission permanente en tant qu'agence pour fournir des ressources et une expertise inégalées à nos clients dans le monde entier. »

L'ouverture d'un bureau officiel en Allemagne vient renforcer le groupe marketing européen primé de Wasserman, dont le siège est à Londres et qui sert les activités existantes de l'entreprise dans la région. Malgré la pandémie mondiale, Wasserman a développé ses activités en Europe par le biais d'une croissance organique et d'acquisitions majeures, avec notamment l'acquisition récente de l'agence britannique de football Key Sports Management, de l'agence mondiale de hockey ACME World Sports, de l'agence espagnole de football Top Value ainsi que les recrutements organiques de Patrick Williams et Wolfgang Gesell pour diriger la division allemande de football. En mars 2021, Wasserman a notamment acquis le principal promoteur de boxe allemand Team Sauerland et a lancé Wasserman Boxing, dirigé par Kalle et Nisse Sauerland.

« L'Allemagne est un ajout clé à notre réseau paneuropéen construit à cet effet », a déclaré Lenah Ueltzen-Gabell, directrice générale de Wasserman pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « La connaissance pratique du marché allemand et de la région Allemagne-Autriche-Suisse qu'apportent Kai et Sebastian, combinée à notre expertise existante dans toute l'Europe, renforcera notre capacité à fournir un service de haute qualité à nos clients mondiaux et régionaux. »

Burkhard et Birwe, qui ont précédemment cofondé l'agence de création Markenloft, sont des experts en conseil, avec un revenu historique axé sur l'activation sur le marché de partenariats axés sur le sport, le divertissement et le style de vie, y compris le conseil stratégique pour les marques à travers le marché en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Wasserman et de lancer officiellement le bureau Wasserman à Düsseldorf », ont déclaré Kai Burkhard et Sebastian Birwe. « Nous sommes directement alignés avec les valeurs de Wasserman dans nos principes de mise en avant des personnes et des clients, et nous sommes enthousiasmés par la valeur que nous pouvons mutuellement nous apporter. La combinaison unique de Wasserman, qui englobe à la fois un réseau inégalé de connexions mondiales et une expertise personnalisée sur des marchés spécifiques, en fait une agence véritablement complète, et nous sommes impatients de développer notre travail collectif sur le marché Allemagne-Autriche-Suisse et au-delà. »

En plus de travailler avec les marques et les propriétés les plus emblématiques du monde, Wasserman est le leader mondial de la représentation de talents sportifs. Wasserman représente des talents de haut niveau dans plus de 45 disciplines différentes, notamment les sports d'action, le football américain, le baseball, le basketball, la boxe, le football, le golf, le hockey et les Jeux olympiques. Son influence sur le paysage sportif s'étend à la région Allemagne-Autriche-Suisse, où les clients de Wasserman ont représenté l'Allemagne aux Jeux olympiques et concourent au niveau national en Bundesliga, Basketball Bundesliga (BBL), Deutsche Eishockey Liga (DEL), German Ladies European Tour (golf) et ICE Hockey League (ICEHL). Wasserman a réussi à placer de nombreux clients internationaux de la région dans les plus grands championnats du monde, tels que la Premier League, la MLS, la NBA, la NHL, la PGA et la WNBA, ce qui a été rendu possible grâce aux agents et au personnel qui vivent et travaillent dans la région pour soutenir le réseau mondial de l'agence. En outre, en avril 2021, Wasserman a lancé l'agence musicale nord-américaine Wasserman Music et représente désormais un grand nombre d'artistes parmi les plus importants au monde, faisant des tournées mondiales.

À propos de Wasserman

Wasserman est le partenaire des athlètes, des artistes, des marques, des propriétés, des diffuseurs, des entraîneurs, des dirigeants sportifs et des influenceurs les plus emblématiques au monde, dans leurs activités liées au sport, au divertissement et à la culture. L'objectif de la société est de transformer les marques, les entreprises et les carrières les plus emblématiques du monde. Avec une présence mondiale sur trois continents et dans 14 pays, Wasserman opère dans 32 bureaux à travers le monde.

