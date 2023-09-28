Watch Duty App 現提供西班牙語、中文、越南語和菲律賓語版本

這款即時追蹤野火並提供警報的受歡迎 App 現已提供多個美國西部最常用語言的版本。

美國加州希爾茲堡2023年9月28日 /美通社/ -- Watch Duty 是唯一提供即時野火資訊的 App，其宣布已新增對西班牙語、中文、越南語和菲律賓語的語言支援。自今年夏天擴展至美國西部以來，Watch Duty 已吸引了超過一百萬名用戶，其中有很多人都並非以英語為母語。透過這次更新，該 App 現可讓更多居住在野火易發區域的居民使用。

Watch Duty 行政總裁 John Mills 表示：「Watch Duty 的首要使命是在那些居住於日漸增加的受野火影響地區之居民最需要時，提供關鍵和及時的資訊。為觸及每個人，我們必須適應他們所在的環境：野外地區，這些地區的網絡連線往往較差，而且在許多情況下他們並非以英語為母語。」

大多數緊急警報系統對非英語使用者提供的支援有限，導致許多人無法獲得能拯救生命的及時資訊。Watch Duty 堅信能服務整個社區，提供易於取得、直接且易懂的野火資訊。該 App 免費提供，可在 iOS 和 Android App Store 下載。

關於 WATCH DUTY

Watch Duty 是一家 501(c)3 非營利組織，提供即時野火資訊，讓人們在關鍵時刻作出明智的決策。我們的服務由真人（消防員、調度員和現場急救人員）提供支援，他們會 24/7 全天候監控無線電掃描器，並將最新的資訊傳送到您的手機。該 App 可免費在 App Store 和 Google Play 下載。如欲了解更多資訊，請瀏覽 watchduty.org。

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