Watch Duty应用现提供西班牙语、中文、越南语和菲律宾语版本

这款广受欢迎的野火应用程序具备实时跟踪和警报功能，现已提供美国西部地区最常用的语言版本。

加利福尼亚州希尔兹堡2023年9月28日 /美通社/ -- 唯一提供实时野火信息的应用程序Watch Duty宣布增加对西班牙语、中文、越南语和菲律宾语的支持。 自今年夏天早些时候在美国西部扩张以来，Watch Duty已吸引逾百万用户，其中许多为非英语母语人士。 通过此次更新，该应用程序现在可供生活在野火多发地区的更广大居民社区使用。

Watch Duty首席执行官John Mills表示："受野火影响的地区越来越多，Watch Duty的首要使命是为这些地区的居民提供服务，在最需要的时候，向他们提供关键、及时的信息。 为覆盖到每个人，我们必须在他们所在的地方与他们见面：在荒野，通常使用低带宽连接，而且在许多情况下，他们是非英语母语人士。"

大多数紧急警报系统为非英语人士提供的支持非常有限，许多人无法及时获取挽救生命的信息。 Watch Duty致力于为整个社区提供服务，提供触手可及、直接了当和易于理解的野火信息。 该应用程序免费使用，可在iOS和Android应用商店中找到。

关于WATCH DUTY

Watch Duty是一家501(c)3非营利组织，提供实时野火信息，帮助您在紧要关头做出明智决策。 我们的服务由真人提供支持，包括消防员、调度员和急救人员，他们全天候监控无线电扫描仪，并将最新信息发送至您的手机。 应用程序可在App Store 和Google Play免费下载。 更多信息请见 watchduty.org 。

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