Watch Out Group annonce un nouveau financement portant le total levé à 100 M$ CAD et déploie ses Micro-Usines Autonomes 100% pilotées par IA

Un nouveau paradigme industriel pour réinventer la production de composants stratégiques

MONTRÉAL, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Watch Out Group*, la société à l'origine de la première plateforme de Micro-Usines autonomes 100% pilotées par IA, annonce aujourd'hui la finalisation d'une ronde de financement, portant les montants levés à 100 M$ CAD.

Ces Micro-Usines concrétisent la vision initiale de Watch Out et du Groupe LISI : répondre aux défis de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, des besoins de réindustrialisation, ainsi qu'aux exigences croissantes de montée en cadence, de qualité et de traçabilité.

Watch Out Group

Avec ce financement, Watch Out déploiera la première application industrielle de sa technologie : une Micro-Usine autonome spécialisée dans la fabrication de composants métalliques de haute précision destinés aux secteurs aéronautique, spatial, défense, électronique et médical.

Le Groupe LISI, partenaire industriel historique, et EMTEK, investisseur stratégique financier européen, ont participé à la ronde de financement.

Dix ans pour bâtir les fondations de la Fabrication Autonome avec le secteur aéronautique

La plateforme Watch Out est le résultat de dix années de R&D au sein du centre de recherche suisse de Watch Out, en collaboration avec le Groupe LISI, acteur mondial des solutions d'assemblage et composants structurels.

Sur un site de LISI dédié à l'aéronautique en Europe, dix Micro-Usines autonomes fonctionnent déjà en flotte, constituant le premier déploiement d'unités de fabrication de précision pilotées par IA. Chaque Micro-Usine apprend en continu à partir de données temps réel et alimente un modèle d'IA mutualisé, générant un avantage cumulatif de performance et de données au niveau de la flotte.

Déploiement en Amérique du Nord et en Europe

Le premier déploiement nord-américain aura lieu au Canada en 2026, avec le soutien du Laboratoire d'IA de Watch Out au Mila (Institut québécois d'intelligence artificielle) ainsi que du centre de R&D et d'assemblage de Watch Out situé au sein du centre YMX Innovation d'Espace Aéro (Zone d'Innovation Aéronautique du Québec). Ce déploiement démontrera la capacité des Micro-Usines à mettre en œuvre rapidement des sites de production autonomes, conformes aux exigences aéronautiques, et réplicables à travers les continents.

A propos

LISI

LISI est un groupe industriel mondial spécialisé dans la fabrication de solutions d'assemblage et de composants à haute valeur ajoutée pour les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux et animé par des valeurs familiales ancestrales, LISI innove et investit dans la recherche et le développement pour les produits de demain afin de répondre aux besoins de ses clients, notamment en termes de qualité, de sécurité et de performance. Le groupe LISI se distingue ainsi en s'appuyant sur deux piliers stratégiques : l'innovation et l'excellence opérationnelle, tout en intégrant une forte culture RSE.

Pour plus d'information, visitez www.lisi-group.com

EMTEK

EMTEK est un investisseur privé européen de long terme, fondé par trois anciens associés mondiaux de Carlyle. EMTEK accompagne des entreprises de technologies industrielles, de logiciels B2B et de distribution B2B, en leur apportant un capital patient et un accompagnement stratégique.

Watch Out Group

Le Groupe Watch Out est composé de : Watch Out, entreprise technologique pionnière des Systèmes de Fabrication Autonomes pilotées par IA ; ARD Canada, société d'usinage de précision dédiée aux applications aéronautiques. Basé à Montréal, Watch Out Group opère des centres R&D et production au Canada (Québec) et en Europe (Suisse).

L'équipe de direction du Groupe Watch Out remercie McCarthy Tétrault et Accuracy pour le soutien au cours du processus de financement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839162/Watch_Out_Group_Watch_Out_Group_completes__100M_CAD_Financing_to.jpg